Путин предложил продлить СНВ-III на год без условий

Президент Российской Федерации Владимир Путин озвучил инициативу о продлении договора с США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-III ещё хотя бы на одни год без каких-либо новых условий.

Об этом глава государства заявил в ходе совещания в онлайн формате с постоянными членами Совета безопасности РФ. Как пояснил президент, такое продление позволит провести содержательные переговоры между Москвой и Вашингтоном по всем составляющим этого с оглашения для подписания нового договора, передает RT.

Владимир Путин поручил министерству иностранных дел донести российскую позицию до американской стороны и получить от Вашингтона «какой-нибудь внятный ответ» о возможности продления договора СНВ-III.

