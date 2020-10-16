Путин предложил продлить СНВ-III на год без условий
Президент Российской Федерации Владимир Путин озвучил инициативу о продлении договора с США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-III ещё хотя бы на одни год без каких-либо новых условий.
Об этом глава государства заявил в ходе совещания в онлайн формате с постоянными членами Совета безопасности РФ. Как пояснил президент, такое продление позволит провести содержательные переговоры между Москвой и Вашингтоном по всем составляющим этого с оглашения для подписания нового договора, передает RT.
Владимир Путин поручил министерству иностранных дел донести российскую позицию до американской стороны и получить от Вашингтона «какой-нибудь внятный ответ» о возможности продления договора СНВ-III.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru