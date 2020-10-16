США отказались продлить договор СНВ-3
США отказались от предложения президента России Владимира Путина продлить на год договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-III.
Ранее в пятницу российский лидер в ходе совещания с членами Совета Федерации РФ озвучил инициативу о продлении СНВ-III на год без дополнительных условий.
Как сообщает Национальный совет безопасности США на своей странице в «Твиттере», ранее Америка предложила продлить договор в обмен на заморозку размеров ядерных арсеналов стран на год. Советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен назвал «провалом» инициативу Путина и выразил надежду на то, что Россия пересмотрит свою позицию до начала гонки вооружений двух государств.
(1/3) The United States proposed an extension of New START for one year, in exchange for Russia and the United States capping all nuclear warheads during that period.— NSC (@WHNSC) October 16, 2020
Договор по сокращению стратегических и наступательных вооружений между Россией и США вступил в силу в 2011 году. Документ предусматривает сокращение ядерных арсеналов, чтобы через 7 лет количество вооружений не превышало 700 межконтинентальных баллистических ракет, ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, 1550 боеголовок и 800 пусковых установок.
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