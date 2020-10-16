США отказались продлить договор СНВ-3

США отказались от предложения президента России Владимира Путина продлить на год договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-III.

Ранее в пятницу российский лидер в ходе совещания с членами Совета Федерации РФ озвучил инициативу о продлении СНВ-III на год без дополнительных условий.

Как сообщает Национальный совет безопасности США на своей странице в «Твиттере», ранее Америка предложила продлить договор в обмен на заморозку размеров ядерных арсеналов стран на год. Советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен назвал «провалом» инициативу Путина и выразил надежду на то, что Россия пересмотрит свою позицию до начала гонки вооружений двух государств.