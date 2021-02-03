«Он с ума сошел?!» В КПРФ возмутились словами депутата о «нищем» СССР

«Я знаю Сергея Калашникова. Такой клеветы от него в отношении многонационального народа я не ожидал. Его слова, по большому счету, преступны. Они оскорбляют всех нас – тех, кто строил это выдающееся государство, которое спасло от фашизма весь мир. Только за это нужно стоять в позе великой благодарности этому государству и брать оттуда все лучшее. Как это делает Китай, а также европейские государства, которые используют богатства своих стран для того, чтобы каждый человек жил нормально. Сравните ситуацию сегодня и тогда в здравоохранении, в образовании, в развитии науки. Это небо и земля. Произошло чудовищное разрушение всего», - сказал он.

Кашин предположил, что его оппонент сделал такое заявление в Госдуму в надежде заработать политических очков перед очередными выборами в Госудуму. Собеседник НСН припомнил Калашникову его недавние противоположные выступления.