«Он с ума сошел?!» В КПРФ возмутились словами депутата о «нищем» СССР
Замрпед ЦК КПРФ Владимир Кашин в эфире НСН ответил Сергею Калашникову насчет «человеконенавистнического режима» Советского Союза, который тот также назвал «царством счастливой нищеты».
Депутат Госдумы Сергей Калашников (ЛДПР) назвал Советский Союз «царством счастливой нищеты». По его словам, СССР был человеконенавистническим режимом. «Это была иллюзия, что мы жили в царстве счастья», — заявил парламентарий в эфире радиостанции «Говорит Москва». Депутат одобрительно высказался об устранении советской власти, но добавил, что в советское время были и хорошие моменты.
Зампред ЦК КПРФ, глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин в эфире НСН заявил, что не ожидал таких оскорбительных слов от коллеги в адрес государства, которое спасло планету от фашизма.
«Я знаю Сергея Калашникова. Такой клеветы от него в отношении многонационального народа я не ожидал. Его слова, по большому счету, преступны. Они оскорбляют всех нас – тех, кто строил это выдающееся государство, которое спасло от фашизма весь мир. Только за это нужно стоять в позе великой благодарности этому государству и брать оттуда все лучшее. Как это делает Китай, а также европейские государства, которые используют богатства своих стран для того, чтобы каждый человек жил нормально. Сравните ситуацию сегодня и тогда в здравоохранении, в образовании, в развитии науки. Это небо и земля. Произошло чудовищное разрушение всего», - сказал он.
Кашин предположил, что его оппонент сделал такое заявление в Госдуму в надежде заработать политических очков перед очередными выборами в Госудуму. Собеседник НСН припомнил Калашникову его недавние противоположные выступления.
«Это государство нас воспитало, вытащило из нищеты, из безграмотного тифозного пространства, за ручку водило в детские сады, школы, институты. Это государство первым осваивало космос, воспитывало Гагариных и Титовых. Это государство воспитало Жукова и целую плеяду наших маршалов Победы. Калашников с ума, что ли, сошел? Совсем недавно его слова в оценке прошлого и настоящего были совершенно другие. Он сравнивал здравоохранение в СССР и сейчас, его симпатии были однозначно в пользу советского здравоохранения. Я глубоко возмущен. Наши предки свои силы и жизни отдали за эту страну. Говорить, что это было "царство счастливой нищеты" - это преступление. Презираю этого человека за такое высказывание. Или это связано с надвигающейся избирательной кампанией, или он кому-то решил "подложить" свое имя», - заявил он.
В 2005 году в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин охарактеризовал распад СССР как крупнейшую геополитическую катастрофу прошлого века. В 2018 году в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну Путин отметил, что граждане СССР жили в рамках единой страны, но в одну секунду оказались за границей, и в стране возникла полномасштабная гражданская война.
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