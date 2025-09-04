СМИ: Бизнесмен из Бразилии завещал Неймару миллиард долларов

Имя 31-летнего предпринимателя не раскрывается, но известно, что он не является родственником форварда и даже с ним не знаком.

По словам бизнесмена, он во многом ассоциирует себя с Неймаром.

Что касается наследства, то активы предпринимателя оцениваются в 6,1 миллиарда реалов (около миллиарда долларов).

Ранее Неймар расторг контракт с саудовским ФК «Аль-Хиляль», сообщает «Свободная пресса». В настоящее время он выступает за бразильский «Сантос».

