Генетик объяснил стирание следов Ким Чен Ына после переговоров

После встречи Ким Чен Ына с президентом РФ Владимиром Путиным помощники лидера КНДР почистили кресло, на котором он сидел, протерли стол и забрали использованный стакан. По словам эксперта, этого достаточно, «чтобы убрать биологические следы».

Китаев отметил, что «у людей постоянно выпадают волосы и частички кожи», которые затем можно найти. Также ДНК содержится в слюне, поэтому помощники забрали стакан, из которого пил Ким Чен Ын.

«Таким образом представители КНДР стараются перестраховываться», - заключил генетик.

Ранее Путин и Ким Чен Ын тепло попрощались после переговоров. Как сообщает «Свободная пресса», российский лидер обнял своего коллегу и пожал ему руку.

