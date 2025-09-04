Генетик объяснил стирание следов Ким Чен Ына после переговоров
Северная Корея - это довольно закрытая страна, поэтому помощники лидера страны Ким Чен Ына тщательно затерли его следы после переговоров в Китае. Об этом сайту aif.ru заявил генетик Константин Китаев.
После встречи Ким Чен Ына с президентом РФ Владимиром Путиным помощники лидера КНДР почистили кресло, на котором он сидел, протерли стол и забрали использованный стакан. По словам эксперта, этого достаточно, «чтобы убрать биологические следы».
Китаев отметил, что «у людей постоянно выпадают волосы и частички кожи», которые затем можно найти. Также ДНК содержится в слюне, поэтому помощники забрали стакан, из которого пил Ким Чен Ын.
«Таким образом представители КНДР стараются перестраховываться», - заключил генетик.
Ранее Путин и Ким Чен Ын тепло попрощались после переговоров. Как сообщает «Свободная пресса», российский лидер обнял своего коллегу и пожал ему руку.
