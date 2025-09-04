Умер модельер Джорджо Армани

Отмечается, что Армани «мирно скончался в окружении близких».

«Он работал до последних дней, посвятив себя компании, её коллекциям и разнообразным и постоянно меняющимся проектам, как текущим, так и текущим».

Отмечается, что похороны модельера пройдут 7 сентября в частном порядке.

Ранее в Германии на 93-м году жизни умер композитор Родион Щедрин, сообщает «Свободная пресса».

