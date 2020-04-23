СССР развалился бы в любом случае. Сванидзе о перестройке

«Сохранить СССР мешал сам СССР. Он дошел до ручки, сохранить его было практически невозможно. Это сейчас, спустя десятилетия, поклонники Советского Союза утверждают, что можно было принять другое решение и сохранить его. Это все равно что тяжелобольной, старый человек, который просто помирает, и сохранить его фактически невозможно, дай ему хоть одно лекарство, хоть другое, хоть на тренажерах заставь заниматься. Все равно помрет. Точно так же готов был помереть Советский Союз. Он бы и раньше помер, если бы не обнаружили в Сибири запасы нефти и газа, которые позволили ему протянуть лишние четверть века. Он оказался настолько неэффективен, неконкурентоспособен глобально, что спасти его в рамках существующей системы было невозможно. Систему нужно было менять.

И Михаил Сергеевич Горбачев, думаю, немножко лукавит, когда говорит, что «не было расписания поездов, но знали, куда идем». Не знали они, куда идем! Они хотели более эффективного социализма. А социализм в принципе был неэффективен. Социализма никакого нет, как известно, это чисто теоретическое построение. То, что называли социализмом, оказалось страшно неэффективным, сделать его эффективным было нельзя. Более того, кончина социализма ускорялась политическими ошибками – войной в Афганистане, гонкой вооружений с США, попытками прокормить всех сателлитов из Третьего мира. Это все и без того очень сложную ситуацию превращало в безнадежную.

Поэтому, когда мы говорим о перестройке, мы говорим о неизбежности. Не было бы перестройки, померли бы без перестройки. А так попытались каким-то образом реформировать страну. И в конце концов в результате перестройки, в результате всеми проклинаемых 90-х вывели Россию из-под обломков Советского Союза. Без гражданской войны, сохранив за Россией все статусные преимущества, которые были у Советского Союза, типа членства в Совбезе ООН, ядерного оружия. В этом смысле спасибо Горбачеву», - сказал Сванидзе.

Версию Зюганова он комментировать отказался. «Этот бред сивой кобылы я даже комментировать не буду», - подчеркнул собеседник НСН.

Ранее экс-председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич, который в декабре 1991 года подписал Беловежское соглашение о ликвидации СССР, в эфире НСН обвинил Горбачёва во лжи, призвав покаяться и признать свои ошибки.

