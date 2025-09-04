СМИ: Автомобиль въехал в толпу людей в Берлине
4 сентября 202515:04
В Берлине автомобиль BMW въехал в толпу пешеходов. Об этом сообщает газета Bild.
По информации издания, инцидент произошёл в берлинском районе Веддинг. В числе пострадавших много детей.
«По предварительным данным, один воспитатель получил серьёзные травмы, а несколько детей получили лёгкие», - говорится в публикации.
Ранее в Лос-Анджелесе автомобиль протаранил толпу людей, пострадали более 20 человек, сообщает RT.
