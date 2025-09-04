Германия отправила Украине ракеты «Таурус» по частям, предположил в беседе с НСН депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц распорядился скрыть причастность Германии к поставкам ракет «Таурус» Украине, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР). Зингер уверен, что Мерц мог «что-то придумать» в этом вопросе.