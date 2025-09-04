«Дразнят медведя»: Германия отправила Украине ракеты «Таурус» по частям
Депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Зингер заявил НСН, что Германия готовится к конфликту с Россией через несколько лет.
Германия отправила Украине ракеты «Таурус» по частям, предположил в беседе с НСН депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц распорядился скрыть причастность Германии к поставкам ракет «Таурус» Украине, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР). Зингер уверен, что Мерц мог «что-то придумать» в этом вопросе.
«Я думаю, что они что-то придумали. Например, отправить какие-то части, компоненты, чтобы потом собрать целую ракету. Это не ракета, но все необходимое для этой ракеты. Они придумали что-то, чтобы сказать в случае чего, что это же не ракета…Я боюсь, что они все больше и больше ищут конфликта с Россией. Всем очевидно, что Германия участвует в конфликте. Мы отправляем наши танки, спутники работают, разведка помогает. У Украины ничего не осталось, только солдаты, без поддержки Украина не смогла бы продолжать конфликт», - отметил он.
Он также предположил, что Германия всерьез готовится к конфликту с Россией, поэтому продолжает поддерживать Киев, несмотря на позицию США.
«Россия не может доверять тому, что Запад говорит, Россия хочет мирных договоренностей в полном масштабе. В данный момент сложно поверить в то, что Запад хочет закончить этот конфликт. Нельзя дразнить русского медведя, это нехорошо. А мы все продолжаем и продолжаем. В Германии открыто говорят, что через несколько лет будет война с Россией. Я думаю, что там какой-то план. США передумали, а Европа пока находится в каком-то безумстве, они хотят продолжать этот конфликт. Украина, возможно, взорвала «Северный поток», это теракт на критической инфраструктуре для Германии. А мы все равно продолжаем поддерживать Украину. Это нормально? Не думаю. Они просто хотят и ищут конфликта с Россией. Я очень надеюсь, что Трамп и Путин продолжат свою работу, чтобы решить эти вопросы мирно», - добавил собеседник НСН.
Ранее ФСБ и Минобороны РФ отчитались о срыве производства Украиной баллистических ракет «Сапсан», предназначенных для нанесения ударов вглубь России на 500-700 км. Оно финансировалось Германией, говорится в сообщениях, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Скандалы на пользу»: Как фанбаза Егора Крида спасет кассу триллера «Вниз»
- В Госдуме предложили ввести регулирование стоимости топлива
- Умер модельер Джорджо Армани
- СМИ: Бизнесмен из Бразилии завещал Неймару миллиард долларов
- «Дразнят медведя»: Германия отправила Украине ракеты «Таурус» по частям
- Генетик объяснил стирание следов Ким Чен Ына после переговоров
- Учёный объяснил, почему можно не бояться астероидов
- СМИ: Автомобиль въехал в толпу людей в Берлине
- Филолог объяснил, почему «кринж» не угрожает русскому языку
- «Аренда за 0» и зарплаты: Как Камчатка привлекает в регион молодежь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru