«А на колени встать?» КПРФ ответила Володину на упрек за «подаренный» Крым

«Взяли моду - то на колени встать, то покаяться. Пусть тот, кто это говорит, идет на лобное место и там стоит и кается за то, что развалили Советский Союз. А теперь всё делают, чтобы вытравить память о великой державе. Хают КПСС, вместо того, чтобы благодарить коммунистов. Да, были ошибки, но построили государство с мощным направлением плановой экономики. Воспитали совсем другого человека. Не воров и жуликов, а людей сознательных, у которых в душе дружба, товарищество и интернационализм. Тогда была великая держава. Все республики, входящие в состав СССР, были братскими народами. А эти популисты ковыряют занозы из прошлого. Пусть на своем теле ищут занозы, у себя в одном месте! Никакого покаяния не будет!» - заявил депутат.

Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму. «А кто подарил Крым и Севастополь? Вот просто взял и подарил. Кто? Генсек (Никита) Хрущев. Вы выйдете сюда, покайтесь, покайтесь за это», - сказал Володин, обращать к фракции КПРФ.