«А на колени встать?» КПРФ ответила Володину на упрек за «подаренный» Крым
Депутат от КПРФ Валерий Рашкин в эфире НСН в ответ на обвинение назвал председателя Госдумы популистом.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал коммунистов покаяться за «подаренный» Украине Крым. Он заявил, что при их власти, то есть при правящей КПСС, полуостров отошел в состав Украины.
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин в эфире НСН призвал Володина вместо популистских заявлений искать занозы не в прошлом страны.
«Взяли моду - то на колени встать, то покаяться. Пусть тот, кто это говорит, идет на лобное место и там стоит и кается за то, что развалили Советский Союз. А теперь всё делают, чтобы вытравить память о великой державе. Хают КПСС, вместо того, чтобы благодарить коммунистов. Да, были ошибки, но построили государство с мощным направлением плановой экономики. Воспитали совсем другого человека. Не воров и жуликов, а людей сознательных, у которых в душе дружба, товарищество и интернационализм. Тогда была великая держава. Все республики, входящие в состав СССР, были братскими народами. А эти популисты ковыряют занозы из прошлого. Пусть на своем теле ищут занозы, у себя в одном месте! Никакого покаяния не будет!» - заявил депутат.
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму. «А кто подарил Крым и Севастополь? Вот просто взял и подарил. Кто? Генсек (Никита) Хрущев. Вы выйдете сюда, покайтесь, покайтесь за это», - сказал Володин, обращать к фракции КПРФ.
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