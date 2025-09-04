В Госдуме предложили ввести регулирование стоимости топлива

По его словам, предложение фракции позволит защитить россиян от ценовых скачков в период нестабильности.

«Россия добывает нефти больше, чем весь Евросоюз, и наши граждане вправе ожидать, что бензин будет доступен всегда и по разумной цене», - подчеркнул он.

Ранее цена бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской бирже побила очередной рекорд, увеличившись до 82 382 рублей за тонну, сообщает «Свободная пресса».

