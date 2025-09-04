В Госдуме предложили ввести регулирование стоимости топлива
В России необходимо ввести регулирование стоимости топлива. Как пишет РИА Новости, об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по энергетике, депутат от фракции ЛДПР Валерий Селезнев.
По его словам, предложение фракции позволит защитить россиян от ценовых скачков в период нестабильности.
«Россия добывает нефти больше, чем весь Евросоюз, и наши граждане вправе ожидать, что бензин будет доступен всегда и по разумной цене», - подчеркнул он.
Ранее цена бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской бирже побила очередной рекорд, увеличившись до 82 382 рублей за тонну, сообщает «Свободная пресса».
