«Даже министром обороны». Нарусова оценила слова Лукашенко о женщинах
Если Белоруссия хочет быть европейской страной, то пусть посмотрит на женщин во главе других стран, заявила российский сенатор в эфире НСН.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не готов взвалить управление страной на женские плечи. Глава государства отметил, что он «женский президент», так как женщины его всегда поддерживали. Кроме того, по словам Лукашенко, он вырос только с матерью.
Член Совета Федерации Людмила Нарусова в эфире НСН заявила, что женщины могут управлять не только Белоруссией, но и другими странами.
«Если Белоруссия хочет быть Европой, то пусть посмотрит, что в европейских странах женщины занимают пост даже министра обороны, не то что главы правительства. Поэтому думаю, что Александр Григорьевич погорячился», - сказала она.
Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выдвинула ультиматум действующему президенту страны Александру Лукашенко. Она потребовала от него до 25 октября уйти в отставку, остановить насилие на улицах и освободить всех политзаключенных.
Белоруссия ранее объявила экс-кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск за «призывы к свержению конституционного строя». Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН назвал глупостью обвинения в ее адрес.
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по официальным данным, большинство голосов набрал действующий глава республики Александр Лукашенко. Сторонники оппозиционных кандидатов начали масштабные акции протеста с требованием отставки Лукашенко. По данным оппозиции, победителем президентских выборов стала Светлана Тихановская, в настоящее время находящаяся в Литве.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+16 319 / сут.
Умерли
24 635+269 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+9 704 / сут.
- Британия заразит добровольцев COVID-19 для эксперимента
- Росстат рассказал о ситуации с безработицей
- Названа дата прощания с вдовой Сергея Бондарчука
- МИД РФ: доклад ОЗХО опровергает обвинения России в отравлении Навального
- В Британии за сутки выявили рекордное с начала пандемии число случаев COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru