«Даже министром обороны». Нарусова оценила слова Лукашенко о женщинах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не готов взвалить управление страной на женские плечи. Глава государства отметил, что он «женский президент», так как женщины его всегда поддерживали. Кроме того, по словам Лукашенко, он вырос только с матерью.

Член Совета Федерации Людмила Нарусова в эфире НСН заявила, что женщины могут управлять не только Белоруссией, но и другими странами.

«Если Белоруссия хочет быть Европой, то пусть посмотрит, что в европейских странах женщины занимают пост даже министра обороны, не то что главы правительства. Поэтому думаю, что Александр Григорьевич погорячился», - сказала она.