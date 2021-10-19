«Он как Цезарь». Сатановский о недовольстве Эрдогана итогами Второй мировой войны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ведет экспансионистскую политику, в том числе и в отношении пересмотра итогов Второй мировой войны, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

Ранее Эрдоган заявил, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость «горстке стран-победителей» Второй мировой войны, намекая на постоянных членов Совбеза ООН – Россию, США Францию, Великобританию и Китай.