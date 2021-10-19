«Он как Цезарь». Сатановский о недовольстве Эрдогана итогами Второй мировой войны
В числе «голодных стран», которым мало дали по итогам Второй мировой войны, не только Турция, но и Япония, сказал НСН Евгений Сатановский.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ведет экспансионистскую политику, в том числе и в отношении пересмотра итогов Второй мировой войны, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Ранее Эрдоган заявил, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость «горстке стран-победителей» Второй мировой войны, намекая на постоянных членов Совбеза ООН – Россию, США Францию, Великобританию и Китай.
«Все эти слова являются претензией на пересмотр итогов Второй мировой войны, он сам по себе является такой претензией. Эрдоган давно ведет экспансионистскую политику, возрождая Оттоманскую порту (Османскую империю – прим. НСН) на новой геополитической основе. Всегда те, кто чувствуют себя «голодными», хотят, чтобы те, кто, по их мнению, слишком много получил, имели поменьше, а они – побольше. Так устроено человечество. Поэтому Эрдоган ничем не отличается от Александра Македонского или Юлия Цезаря», - сказал Сатановский.
По его словам, в мире есть страны, разделяющие подобные взгляды, например, Япония.
«Такого рода страны в мире есть. Посмотрим, что будет с Японией, ее вечными претензиями на Южные Курилы и ее новым премьером, заявившим о необходимости превентивного удара по ракетным базам потенциальных противников», - пояснил президент Института Ближнего Востока.
При этом собеседник «Радиоточки НСН» высказал мнение, что реакция России на слова Эрдогана о победителях Второй мировой войны зависит от Владимира Путина, который «ведет свою собственную политику в отношении Турции».
Со своей стороны, вывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал высказывание Эрдогана «одним из самых неудачных». По его мнению, турецкий лидер «явно нарывается» на конфронтацию и с Западом, и с Востоком.
Ранее Сатановский, комментируя информацию о возможном создании «тюркской армии», сравнивал Эрдогана с основателем Османской империи Османом I Гази и османским султаном Мехмедом II Завоевателем.
«Эрдоган явно нацелился на новую Турецкую империю, он явно видит себя новым Османом или новым Мехмедом Завоевателем. При этом огромная часть этой новой Турецкой империи – бывшие советские республики. И Азербайджан, пожалуй, первая из них, наиболее серьезно освоенная Турцией. А там и вся Средняя Азия», - отмечал он.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,0 млн+34 325 / сут.
Умерли
224 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+16 431 / сут.
- СМИ: У бывшего офицера ФСБ и его жены нашли 385 счетов в российских и зарубежных банках
- ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к переписи населения
- Макаревич поддержал жёсткие COVID-меры и лечение непривитых за их счёт
- Роскомнадзор намерен взыскать с Google оборотные штрафы за незаконный контент
- Турция обвинила послов ряда стран во вмешательстве в судебные дела республики
- Ми-8 совершил вынужденную посадку на Таймыре
- Правительство выделит еще 28,3 млрд рублей на выплаты российским семьям с детьми
- «Доллар по сто»: эксперты высказались о перспективах рубля к концу года
- В Крыму вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для работников ряда отраслей
- Зеленский раскритиковал запрет фильмов из-за санкций против российских актеров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru