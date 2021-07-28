Возрождение империи? Сатановский о том, кому грозит «тюркская армия»
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский предположил, с кем готова воевать Турция.
Эрдоган нацелился на создание новой Турецкой империи и постепенно «осваивает» бывшие советские территории, заявил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Так он прокомментировал слова спикера турецкого парламента о том, что Турция и Азербайджан ведут переговоры по созданию совместной тюркской армии.
«Эрдоган явно нацелился на новую Турецкую империю, он явно видит себя новым Османом или новым Мехмедом Завоевателем. При этом огромная часть этой новой Турецкой империи – бывшие советские республики. И Азербайджан, пожалуй, первая из них, наиболее серьезно освоенная Турцией. А там и вся Средняя Азия. Строго говоря, он много чего интересного и по поводу российских тюркских регионов, которые занимают у нас больше половины страны, тоже имел в виду, когда говорил, что Турция – это старший брат всех тюркских народов. Посмотрим, что из этого всего выйдет», - отметил Сатановский.
По его мнению, в ближайшее время Турция не планирует развязывать какие-либо военные действия, но нельзя исключать такой сценарий в будущем.
«Не исключено, что сегодня ни против кого он воевать не собирается, а вот в будущем – вопрос. Он вряд ли будет воевать с Китаем, вряд ли будет воевать с Южно-Африканской Республикой, почти наверняка не будет воевать с Канадой. Насчет России я бы этого не сказал. У меня в памяти всплывает почему-то такой период нашей истории со второй половины XVII века по конец XIX - начало XX, когда мы воевали с Турцией непрерывно. Это была основная страна, с которой мы воевали. Значительные территории бывшей Российской империи с 1878 года по 1917 год, пребывавшие в составе России, на сегодняшний момент после гражданской войны являются Турцией. Заодно вспоминается все то, что было написано после распада Советского Союза в книге «Стратегическая глубина» бывшим министром иностранных дел Ахметом Давутоглу и все то, что было сказано самим Эрдоганом по поводу того, что шансы были упущены, но теперь их не упустят», - рассказал собеседник «Радиоточка НСН».
При этом российская сторона не обязана реагировать на каждое действие турецкой стороны, при необходимости соответствующие шаги будут предприняты, подчеркнул Сатановский.
«Для этого есть президент Российской федерации, для этого существует Генштаб, для этого существует министр обороны. Пусть они принимают соответствующие решения. На очень многие вещи не надо реагировать, надо соответствующим образом действовать», - заметил он.
Сатановский также добавил, что на сегодняшний момент Азербайджан уже де-факто отдал вооруженные силы под контроль Турции и ничего в данном вопросе не решает.
Между тем, СМИ уточнили слова спикера турецкого парламента о тюркской армии. Как передает Sputnik, высказывание спикера неверно перевели: в ответ на вопрос о создании такой объединенной армии он заявил, что пока идут совместные военные учения Турции и Азербайджана, а также обозначил общий девиз - «одна нация и два государства».
Россия и Турция действуют синхронно только там, где их интересы сближаются, так что «размена признаниями» Крыма и Северного Кипра не будет, заявил ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин.
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