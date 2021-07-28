Возрождение империи? Сатановский о том, кому грозит «тюркская армия»

При этом российская сторона не обязана реагировать на каждое действие турецкой стороны, при необходимости соответствующие шаги будут предприняты, подчеркнул Сатановский.

«Для этого есть президент Российской федерации, для этого существует Генштаб, для этого существует министр обороны. Пусть они принимают соответствующие решения. На очень многие вещи не надо реагировать, надо соответствующим образом действовать», - заметил он.

Сатановский также добавил, что на сегодняшний момент Азербайджан уже де-факто отдал вооруженные силы под контроль Турции и ничего в данном вопросе не решает.

Между тем, СМИ уточнили слова спикера турецкого парламента о тюркской армии. Как передает Sputnik, высказывание спикера неверно перевели: в ответ на вопрос о создании такой объединенной армии он заявил, что пока идут совместные военные учения Турции и Азербайджана, а также обозначил общий девиз - «одна нация и два государства».

Россия и Турция действуют синхронно только там, где их интересы сближаются, так что «размена признаниями» Крыма и Северного Кипра не будет, заявил ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин.

