«Друг или провокатор?» Эрдоган назвал «горсткой стран» победителей Второй мировой войны

КРЫМ НЕ ВАШ

Ранее Эрдоган говорил, что Турция не признает Крым российской территорией, известно, что Анкара поставляет Украине боевые беспилотники. При этом политик в конце сентября встречался в Сочи с президентом России Владимиром Путиным, а 7 октября одним из первых поздравил его с днем рождения.

Так что речи о разрыве Турцией отношений с Россией не идет. Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин объяснял Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как выстраиваются российско-турецкие отношения.

«Отношения России с Турцией не сближаются и не расходятся. Они находятся в том состоянии, в котором были и 5, и 10 лет назад. Это игра по интересам. Вообще союз Турции и России – ситуативный, потому что интересы двух стран расходятся настолько далеко, что говорить о каком-то синхронном движении не приходится вообще. Есть вопросы, в которых у нас цели сближаются, - соответственно, мы эти вопросы решаем совместно. Если цели расходятся, в этой ситуации Россия и Турция стараются сделать так, чтобы расхождение на тех траекториях не повлияло отрицательно на сближение там, где интересы сходятся. Это достаточно тонкий баланс, даже не столько баланс, а игра в совместные интересы. Это не новое явление. У России с Турцией многовековой опыт подобных отношений», - отметил Чупрыгин.

Со своей стороны, профессор Университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Турции Тогрул Исмаил говорил «Радиоточке НСН», что президенты России и Турции доверяют друг другу, а позиция Эрдогана по Крыму связана с тем, что он «не лавирует».

«Крым – это очень важная и чувствительная тема для России. Турция это понимает, но, исходя из международных норм, не признает эту территорию российской и считает ее украинской. При этом Турция не присоединилась к санкциям и считает, что этот вопрос не должен решаться таким образом. Это проблема Запада с Россией. Исходя из международных норм, Турция высказывает свое мнение. Может быть, российской стороне это не нравится, но это более честный подход, Анкара не лавирует», - объяснял турецкий политолог.