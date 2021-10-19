«Друг или провокатор?» Эрдоган назвал «горсткой стран» победителей Второй мировой войны
С одной стороны, Эрдоган поздравляет и встречается с Путиным, с другой - «бьет» по болезненным для России темам Крыма и Великой Отечественной войны.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь сделал заявление «на грани», назвав победителей Второй мировой войны «горсткой стран».
Эта неоднозначная формулировка прозвучала в спиче турецкого лидера о ситуации в ООН.
«Судьба человечества не может и не должна быть оставлена на милость горстке стран-победителей во Второй мировой войне. В то время как мир меняется, и дипломатия, торговля, международные отношения претерпевают радикальные преобразования, немыслимо, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней», - цитирует Эрдогана РИА Новости.
Турецкий лидер подчеркнул, что мир - это «больше пяти» стран, намекая на постоянных членов Совета безопасности ООН - Россию, США, Францию, Великобританию и Китай.
При этом он раскритиковал «настойчивые попытки сохранить статус-кво», сложившийся после Великой отечественной войны.
КРЫМ НЕ ВАШ
Ранее Эрдоган говорил, что Турция не признает Крым российской территорией, известно, что Анкара поставляет Украине боевые беспилотники. При этом политик в конце сентября встречался в Сочи с президентом России Владимиром Путиным, а 7 октября одним из первых поздравил его с днем рождения.
Так что речи о разрыве Турцией отношений с Россией не идет. Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин объяснял Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как выстраиваются российско-турецкие отношения.
«Отношения России с Турцией не сближаются и не расходятся. Они находятся в том состоянии, в котором были и 5, и 10 лет назад. Это игра по интересам. Вообще союз Турции и России – ситуативный, потому что интересы двух стран расходятся настолько далеко, что говорить о каком-то синхронном движении не приходится вообще. Есть вопросы, в которых у нас цели сближаются, - соответственно, мы эти вопросы решаем совместно. Если цели расходятся, в этой ситуации Россия и Турция стараются сделать так, чтобы расхождение на тех траекториях не повлияло отрицательно на сближение там, где интересы сходятся. Это достаточно тонкий баланс, даже не столько баланс, а игра в совместные интересы. Это не новое явление. У России с Турцией многовековой опыт подобных отношений», - отметил Чупрыгин.
Со своей стороны, профессор Университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Турции Тогрул Исмаил говорил «Радиоточке НСН», что президенты России и Турции доверяют друг другу, а позиция Эрдогана по Крыму связана с тем, что он «не лавирует».
«Крым – это очень важная и чувствительная тема для России. Турция это понимает, но, исходя из международных норм, не признает эту территорию российской и считает ее украинской. При этом Турция не присоединилась к санкциям и считает, что этот вопрос не должен решаться таким образом. Это проблема Запада с Россией. Исходя из международных норм, Турция высказывает свое мнение. Может быть, российской стороне это не нравится, но это более честный подход, Анкара не лавирует», - объяснял турецкий политолог.
РЕДЖЕП-ЗАВОЕВАТЕЛЬ?
А вот президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский сказал НСН, что усматривает в поведении Эрдогана имперские замашки.
«Эрдоган явно нацелился на новую Турецкую империю, он явно видит себя новым Османом или новым Мехмедом Завоевателем. При этом огромная часть этой новой Турецкой империи – бывшие советские республики. И Азербайджан, пожалуй, первая из них, наиболее серьезно освоенная Турцией. А там и вся Средняя Азия. Строго говоря, он много чего интересного и по поводу российских тюркских регионов, которые занимают у нас больше половины страны, тоже имел в виду, когда говорил, что Турция – это старший брат всех тюркских народов. Посмотрим, что из этого всего выйдет», - отмечал Сатановский, высказав мнение, что «Крым с точки зрения Турции – это Турция».
Тем не менее, 29 сентября в Сочи на закрытых трехчасовых переговорах Путина и Эрдогана тема Крыма не обсуждалась. Обе стороны назвали их продуктивными и полезными, а по итогу турецкий лидер поблагодарил Путина за помощь в борьбе с лесными пожарами, отметив, что только «хороший друг появляется в темный день».
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