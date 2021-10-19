«Явно нарывается»: Дипломат оценил «замах» Эрдогана на «горстку» победителей Второй мировой войны

Судьба человечества не должна быть оставлена на милость «горстке» стран, одержавших победу во Второй мировой войне. Такое громкое и амбициозное заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает агентство Anadolu. Он подчеркнул, что «мир больше пяти», имея в виду пять стран – постоянных членов Совета безопасности ООН, вошедших в его состав на правах победителей Второй мировой войны.

Бывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил мнение, что это высказывание турецкого лидера – одно из самых неудачных.

«Я думаю, что это одно из его самых неудачных заявлений в отношении Совета Безопасности ООН, потому что оно, по существу, направлено против всего Совета. А туда в качестве постоянных членов входят и США, и Россия, и КНР, и Франция, и Великобритания. Я не думаю, что Эрдоган хотел бы иметь в качестве серьёзных оппонентов все эти страны вместе. Но, получается, что так, если он делает такие заявления. Турция является членом ООН, она подписала устав и ратифицировала устав, в котором написано, кто член Совета Безопасности, как действует система ООН, что резолюции Совбеза должны выполняться в обязательном порядке всеми государствами. И всё это противоречит его крайне неудачному высказыванию», - заявил собеседник «Радиоточки НСН».

Также Орджоникидзе отметил, что пересмотр итогов Второй мировой войны – это вещь нереальная, пока существуют постоянные члены Совета Безопасности ООН.

«Россия, естественно, никогда не даст этого сделать. Итоги Второй мировой войны незыблемы на данный момент. Ничего лучше, чем Организация объединённых наций, никто пока не придумал. Так что турецкий президент явно нарывается на конфронтацию со всем вместе взятым миром, по существу – и с Западом, и с Востоком», - подчеркнул эксперт.