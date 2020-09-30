Около сотни сторонников Лукашенко вышли на митинг в Минске

По данным корреспондента агентства, который находится на месте событий, участники демонстрируют официальные флаги Белоруссии и плакаты, поддерживающие действующую власть. Отмечается, что митингующие планируют пройти до площади Победы.

Акции протеста начались в Белоруссии 9 августа после выборов президента. По данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали более 80% избирателей, а за его ближайшего соперника - Светлану Тихановскую - около 10 %.

Одна из самых масштабных акций протеста состоялась в минувшее воскресенье 27 сентября. Акция противников Лукашенко собрала более 100 тысяч человек.

