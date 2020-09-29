Минск ввёл ответные санкции против стран Балтии

Министерство иностранных дел Белоруссии объявило об активации с сегодняшнего дня ответных симметричных санкционных мер в отношении Латвии, Литвы и Эстонии, передает государственное агентство БелТА. Как подчёркивает МИД, ответы будут следовать и в дальнейшем, однако только в ответном режиме, поскольку Минск не будет никогда сам инициатором таких действий.

В ограничительные списки по трём прибалтийским странам внесены около ста имён чиновников каждой из них, которым запрещен въезд на территорию Белоруссии.

Ранее Литва, Латвия и Эстония запретили въезд на свою территорию тем, кто может быть причастен к подтасовке результатов президентских выборов в Белоруссии, а также виновен в применении насилия в отношении участников протестов. В список, в частности, включены президент Александр Лукашенко и члены его администрации.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз также прокомментировал сегодняшнюю встречу в Литве президента Франции Эммануэля Макрона с белорусским экс-кандидатом Светланой Тихановской. «Создаётся стойкое ощущение, что в Литве появилась новая достопримечательность, которую всем обязательно навязывают для посещения», - цитирует RT представителя внешнеполитического ведомства.

Как подчеркнул Глаз, в дипломатии достаточно ивилизованных инструментов, посредством которых можно вести диалог и отстаивать интересы.

