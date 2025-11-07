Предадут Россию? Сербии предрекли союз с Украиной
Сербии интереснее то, что ей может предложить Евросоюз, а не Россия, а Украина может помочь добиться этого, заявил НСН Евгений Колосков.
Сербия выберет Евросоюз, а не Россию, а чтобы быстрее стать его членом, для этого Белграду может потребоваться помощь Украины, рассказал доцент кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ, кандидат исторических наук Евгений Колосков в беседе с НСН.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разговоре с сербским коллегой Александром Вучичем. Он анонсировал сотрудничество двух стран и их интерес друг к другу в своем Telegram-канале. Колосков подчеркнул, что они могут помочь друг другу.
«Сербия и Украина могут обмениваться опытом, так как они достаточно давно обозначили свои амбиции в плане европейской интеграции. Но их движение в сторону Брюсселя задерживается определенными трудностями. Они могут говорить о формировании некоего круга стран, которые бы хотели тоже стать членами ЕС, но по определенным причинам в структуры подобного рода они попасть не могут. Это способ оказывать давление на Евросоюз. Второй момент — это попытка играть на некоторых противоречиях в европейской внешней политики. Если сравнивать ЕС и Россию, то Сербия выберет Евросоюз, потому что то, что он предлагает куда лучше, чем то, что предлагает Россия. Выбор в данной ситуации очевиден», — уточнил он.
Ранее Колосков объяснил НСН, почему Россия не построит газопровод в Сербию.
