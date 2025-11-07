Сербия выберет Евросоюз, а не Россию, а чтобы быстрее стать его членом, для этого Белграду может потребоваться помощь Украины, рассказал доцент кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ, кандидат исторических наук Евгений Колосков в беседе с НСН.



Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разговоре с сербским коллегой Александром Вучичем. Он анонсировал сотрудничество двух стран и их интерес друг к другу в своем Telegram-канале. Колосков подчеркнул, что они могут помочь друг другу.