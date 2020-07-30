Сенатор: Выдача россиян Украине отравит отношения с Белоруссией на годы
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам в эфире НСН подчеркнул, что никаких законных оснований для выдачи россиян Киеву у белорусов нет.
Служба безопасности Украины (СБУ) будет добиваться экстрадиции российских граждан, задержанных накануне в Белоруссии. Как утверждают украинские СМИ, некоторые из них воевали в Донбассе на стороне самопровозглашённых республик.
Ранее это журналистам подтвердил и писатель Захар Прилепин, который нашёл в списке несколько фамилий людей, служивших с ним в Донбассе.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН подчеркнул, что никаких законных оснований для выдачи россиян Киеву у белорусов нет.
«Я не вижу оснований для этого. Если это граждане России, то они могут выдать их России. Если они в чем-то виноваты, то они понесут наказание по российскому законодательству. Если они виноваты, но Белоруссия не хочет выдавать их России, пусть у себя принимает решение. Но ни в коем случае не выдавать их третьей стороне. Это путь в никуда. Наши отношения будут отравлены на многие месяцы, может быть, годы. Я думаю, это из области рассуждений, пока ничего серьезного за этим не стоит. Не думаю, что это может закончиться высылкой на Украину», - сказал Джабаров.
Он отметил, что по российскому законодательству сотрудники так называемых ЧВК являются обычными наемниками, однако никаких доказательств, что задержанные в Белоруссии россияне относились к каким-либо военизированным формированиям, представлено не было.
«А что у них там есть? Оружие нашли? Ничего же не нашли, никакого оружия, никаких приспособлений для совершения терактов, как там говорят. Только паспорта российские. Скорее всего, это недоразумение. Что они там делали? В условиях пандемии минский аэропорт продолжает работать все время. И многие пользуются этим окошком для выезда из России в другие страны. Не исключаю, что эти представители так называемой ЧВК – хотя я не знаю, что это такое – воспользовались ситуацией и решили вылететь», - предположил сенатор.
По его словам, нет ничего странного, что до сих пор не последовало официальной реакции российского МИД на случившееся.
«Прежде чем выдавать реакцию, надо собрать все материалы. Нужно выслушать белорусскую сторону. Там сейчас этим занимается наш посол Дмитрий Мезенцев. И уже потом МИД сделает заявление. Или не сделает», - пояснил собеседник НСН.
Он считает, что это провокация некой третьей стороны. «Я считаю, что это чья-то провокация. Не думаю, что президент Белоруссии был автором всей этой истории. Кто-то воспользовался ситуацией, не исключаю, что какая-то третья сторона. Сейчас будем разбираться. Неприятная ситуация. Кто-то пытается вбить клинья в наши отношения с братской Белоруссией», - заключил Джабаров.
Напомним, в ночь на 29 июля под Минском были задержаны 33 человека с российскими паспортами - «боевики иностранной частной военной компании». Позже сообщалось, что это наёмники из ЧВК «Вагнер», которые якобы собирались дестабилизировать обстановку в Белоруссии перед президентскими выборами.
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