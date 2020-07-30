Сенатор: Выдача россиян Украине отравит отношения с Белоруссией на годы

Служба безопасности Украины (СБУ) будет добиваться экстрадиции российских граждан, задержанных накануне в Белоруссии. Как утверждают украинские СМИ, некоторые из них воевали в Донбассе на стороне самопровозглашённых республик.

Ранее это журналистам подтвердил и писатель Захар Прилепин, который нашёл в списке несколько фамилий людей, служивших с ним в Донбассе.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН подчеркнул, что никаких законных оснований для выдачи россиян Киеву у белорусов нет.

«Я не вижу оснований для этого. Если это граждане России, то они могут выдать их России. Если они в чем-то виноваты, то они понесут наказание по российскому законодательству. Если они виноваты, но Белоруссия не хочет выдавать их России, пусть у себя принимает решение. Но ни в коем случае не выдавать их третьей стороне. Это путь в никуда. Наши отношения будут отравлены на многие месяцы, может быть, годы. Я думаю, это из области рассуждений, пока ничего серьезного за этим не стоит. Не думаю, что это может закончиться высылкой на Украину», - сказал Джабаров.