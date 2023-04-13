«Охрана новых регионов»: Названы цели создания «клона» Росгвардии в МВД
Когда полиция не справляется со своими обязанностями, на помощь должна приходить «служба из народа», отметил в эфире НСН полковник запаса Олег Иванников.
МВД может вести работу по созданию «клона» Росгвардии для того, чтобы командировать сотрудников этой структуры в новые регионы, предположил подполковник запаса МВД РФ, кандидат исторических наук Олег Иванников в интервью НСН. По его словам, сотрудники будут обеспечивать там охрану общественного порядка.
Накануне депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о попытках создать в России «клон» Росгвардии. По его данным, этим активно занимается МВД, перестраивая свою работу «под ОМОН», расширяя штат и функционал полицейских полков, набирая снайперов, взрывотехников и переманивая личный состав ОМОНов Росгвардии. При этом Хинштейн отметил, что Росгвардия участвует в боях на Украине, а МВД – нет. Олег Иванников считает, что создание «второй» Росгвардии вполне объяснимо.
«Мы все ожидали от прошедшей Коллегии МВД, что штатная численность МВД будет увеличена как минимум на 40 тысяч человек, о чем просил (глава министерства Владимир – ред. НСН) Колокольцев. Но этого, к сожалению, не случилось. Возможно, придется решать задачу охраны общественного порядка в новых регионах путем командирования сотрудников из российских регионов. Либо же созданием новых подразделений, которые будут направлены именно на охрану общественного порядка на новых территориях», - сказал Иванников.
По его словам, на сегодняшний день в России ощущается острая нехватка сотрудников полиции. При этом Иванников отметил, что нет ничего противозаконного в переходе сотрудника ОМОНа Росгвардии на работу в МВД.
«В полиции сейчас очень большой некомплект. Говорить о переманивании не совсем было бы корректно. Полиция и Росгвардия действуют на основании устава и присяги. Если эти составляющие не нарушаются, то вполне возможен переход на службу в другое ведомство. У нас существует практика перехода сотрудника МВД в систему ФСИН. Так было всегда, когда ФСИН и МВД были одним и тем же ведомством. Такой опыт есть, ничего противозаконного в этом нет», - указал собеседник НСН.
Кроме того, Иванников рассказал, что в России уже была практика «клонов» ведомств. Также он подчеркнул, что, когда полиция не справляется со своими обязанностями, на помощь должна приходить «служба из народа».
«В 1917 году во время временного правительства Александра Керенского существовала и полиция, и милиция. Эти две службы достаточно благополучно уживались между собой и пытались сохранить общественный порядок. Такая практика в России уже была. С учетом наших реалий, ее можно доработать, идея заслуживает большого внимания. Когда не справляется полиция, на помощь должна приходить служба из народа. Возможно, это будет милиция, либо же какое-то подразделение по своим функциям похожее на Росгвардию», - резюмировал Иванников.
Еще в 2017 году президент РФ Владимир Путин предостерегал МВД от попыток создать «вторую» Росгвардию. Тогда он отмечал, что России «ни в коем случае не нужно» создание вторых внутренних войск и роста силовой составляющей, сообщает «Радиоточка НСН».
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