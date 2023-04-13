«Охрана новых регионов»: Названы цели создания «клона» Росгвардии в МВД

Накануне депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о попытках создать в России «клон» Росгвардии. По его данным, этим активно занимается МВД, перестраивая свою работу «под ОМОН», расширяя штат и функционал полицейских полков, набирая снайперов, взрывотехников и переманивая личный состав ОМОНов Росгвардии. При этом Хинштейн отметил, что Росгвардия участвует в боях на Украине, а МВД – нет. Олег Иванников считает, что создание «второй» Росгвардии вполне объяснимо.

«Мы все ожидали от прошедшей Коллегии МВД, что штатная численность МВД будет увеличена как минимум на 40 тысяч человек, о чем просил (глава министерства Владимир – ред. НСН) Колокольцев. Но этого, к сожалению, не случилось. Возможно, придется решать задачу охраны общественного порядка в новых регионах путем командирования сотрудников из российских регионов. Либо же созданием новых подразделений, которые будут направлены именно на охрану общественного порядка на новых территориях», - сказал Иванников.

По его словам, на сегодняшний день в России ощущается острая нехватка сотрудников полиции. При этом Иванников отметил, что нет ничего противозаконного в переходе сотрудника ОМОНа Росгвардии на работу в МВД.

«В полиции сейчас очень большой некомплект. Говорить о переманивании не совсем было бы корректно. Полиция и Росгвардия действуют на основании устава и присяги. Если эти составляющие не нарушаются, то вполне возможен переход на службу в другое ведомство. У нас существует практика перехода сотрудника МВД в систему ФСИН. Так было всегда, когда ФСИН и МВД были одним и тем же ведомством. Такой опыт есть, ничего противозаконного в этом нет», - указал собеседник НСН.