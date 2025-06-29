Лавров признался, что мечтает отдохнуть на Иссык-Куле в Киргизии
В ходе переговоров с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что хотел бы отдохнуть на озере Иссык-Куль в республике. Его выступление опубликовано на официальном сайте российского ведомства.
Министр выразил сожаление, что из-за насыщенной повестки дня ему придется работать.
«В этом прекрасном месте на озере Иссык-Куль будем работать, сожалея, что хотелось бы больше отдыхать», - сказал Лавров, поблагодарив Кулубаева за теплый прием.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru