В Сеуле прошел парад в честь финального сезона сериала «Игра в кальмара»

В столице Южной Кореи Сеул состоялся парад в честь заключительного сезона сериала о состязаниях на выживание «Игра в кальмара». Об этом сообщает «Российская газета».

Мероприятие состоялось вечером 28 июня на главной улице города Сечжон-ро. Парад организовали компания Netflix и представители мэрии Сеула. Шествие проследовало от ворот Кванхвамун до площади перед мэрией.

Парад в честь «Игры в кальмара», несмотря на жару, посетили десятки тысяч корейских и иностранных зрителей. На демонстрации был представлен один из главных символов сериала — гигантская кукла Ён Хи из игры «Тише едешь — дальше будешь». Посетители также смогли увидеть большую копилку с призом, светящиеся символы O и X, пузыри с изображениями сахарных леденцов.