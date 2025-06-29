В Азербайджане отменили все культурные мероприятия, связанные с Россией
Министерство культуры Азербайджана заявило об отмене в стране всех культурных мероприятий по линии российских государственных и частных учреждений. Об этом сообщает Государственное информационное агентство АзерТАдж со ссылкой на ведомство.
В Министерстве культуры Азербайджана сообщили, что отменяются все культурные мероприятия — включая концерты, фестивали, спектакли и выставки, запланированные к проведению на территории страны как государственными, так и частными организациями из России.
Поводом для такого решения названы действия российских правоохранительных органов в Екатеринбурге, где была пресечена деятельность этнической группировки. Ранее Баку официально выразил протест в связи с действиями силовиков, утверждая, что в ходе спецоперации двое граждан Азербайджана погибли и несколько человек получили травмы.
Отмечается, что билеты на отменённые мероприятия можно вернуть через кассы или электронные платформы.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее отмечала, что задержания членов азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге были осуществлены в рамках расследования уголовных дел, связанных с тяжкими преступлениями. Она также сообщила, что временный поверенный в делах России в Азербайджане Петр Волоковых, приглашённый в МИД страны 28 июня, предоставил азербайджанской стороне исчерпывающие разъяснения по данному вопросу и подтвердил, что ситуация находится под контролем российских правоохранительных органов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru