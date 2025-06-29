Сийярто напомнил, что в ноябре 2024 года администрация бывшего президента США Джо Байдена ввела санкции против российского Газпромбанка, через который финансировалось строительство второй очереди атомной электростанции «Пакш».

Сийярто отметил, что к счастью, с января в Белом доме в Вашингтоне появился президент Дональд Трамп, который видит в Венгрии друга, и исходя из этого, правительство США сняло санкции с инвестиций в атомную электростанцию «Пакш».

В феврале Сийярто заявил, что Венгрия продолжит блокировать возможное введение Европейским союзом санкций против России в сфере ядерной энергетики, так как они могут угрожать ее энергетической безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».