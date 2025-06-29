Сийярто: США отменили санкции против России, мешавшие строительству АЭС «Пакш-2»
Соединённые Штаты отменили санкции в отношении России, которые препятствовали строительству атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии по проекту госкорпорации «Росатом». Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Сийярто напомнил, что в ноябре 2024 года администрация бывшего президента США Джо Байдена ввела санкции против российского Газпромбанка, через который финансировалось строительство второй очереди атомной электростанции «Пакш».
Сийярто отметил, что к счастью, с января в Белом доме в Вашингтоне появился президент Дональд Трамп, который видит в Венгрии друга, и исходя из этого, правительство США сняло санкции с инвестиций в атомную электростанцию «Пакш».
В феврале Сийярто заявил, что Венгрия продолжит блокировать возможное введение Европейским союзом санкций против России в сфере ядерной энергетики, так как они могут угрожать ее энергетической безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сийярто: США отменили санкции против России, мешавшие строительству АЭС «Пакш-2»
- Глава СВР Нарышкин провел телефонный разговор с директором ЦРУ Рэтклиффом
- Лавров признался, что мечтает отдохнуть на Иссык-Куле в Киргизии
- Вучич выступит с обращением из-за массовых беспорядков в Белграде
- Зеленский поручил выяснить обстоятельства гибели пилота F-16
- Минобороны: ВС РФ освободили село Новоукраинка в ДНР
- В Сеуле прошел парад в честь финального сезона сериала «Игра в кальмара»
- На Ставрополье в ДТП с двумя авто погибли пять человек
- Лавров: Мерц и Макрон утратили здравый смысл и хотят завоевать Европу
- СМИ: У Яблоновки в Сумской области уничтожили роту ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru