Глава СВР Нарышкин провел телефонный разговор с директором ЦРУ Рэтклиффом

«Я имел телефонный разговор с моим американским коллегой», - сообщил Нарышкин.

Нарышкин подчеркнул, что главы разведок договорились о том, чтобы в любое время иметь возможность связаться друг с другом и обсудить актуальные вопросы.

До этого Нарышкин и Рэтклифф общались по телефону 12 марта. Позднее, 24 апреля, Нарышкин заявил, что не исключает возможности встречи с Рэтклиффом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

