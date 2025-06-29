Глава СВР Нарышкин провел телефонный разговор с директором ЦРУ Рэтклиффом

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин 29 июня провёл телефонную беседу с руководителем Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джоном Ли Рэтклиффом. Об этом Нарышкин рассказал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

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«Я имел телефонный разговор с моим американским коллегой», - сообщил Нарышкин.

Нарышкин подчеркнул, что главы разведок договорились о том, чтобы в любое время иметь возможность связаться друг с другом и обсудить актуальные вопросы.

До этого Нарышкин и Рэтклифф общались по телефону 12 марта. Позднее, 24 апреля, Нарышкин заявил, что не исключает возможности встречи с Рэтклиффом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
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