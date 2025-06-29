СМИ: Дочь убитого основателя группы «Комбинация» судится за права на песни
Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск Виктории Олейниковой, дочери покойного основателя музыкальной группы «Комбинация» Александра Шишинина, к правообладателям на авторские права песен коллектива. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
Согласно документам, исковые требования о признании права и признании сделки недействительной направлены к Российскому авторскому обществу (РАО), издательству «Джем» и композитору Виталию Окорокову.
Как следует из материалов, издательству «Джем» принадлежат авторские права на музыку и текст песни «American boy», а также другие произведения, на основании лицензионного договора с Окороковым. В то же время и Виктория Олейникова унаследовала от отца исключительные права на его интеллектуальную собственность.
Детали требований в материалах не разглашается. Следующее заседание по делу назначено на 18 сентября.
Александр Шишинин был убит в 1993 году в подъезде своего дома, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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