Военнослужащие Росгвардии разминировали дорогу и уничтожили склад с оружием в ДНР

Отмечается, что всего было найдено не менее 40 неразорвавшихся 82-миллиметровых минометных снарядов возле дороги в Волновахском районе. Они углубились в почву, из-за чего инженеры-взрывотехники потратили много времени на определение типа и способа извлечения опасных находок. После этого все боеприпасы были уничтожены накладным зарядом.

Также военнослужащие Росгвардии нашли схрон в бывшем здании одной из мариупольских школ. В ходе боевых действий здесь находился пункт управления диверсионных групп военнослужащих ВСУ.

Из тайников бойцы изъяли свыше десяти единиц снаряженного автоматического стрелкового оружия, в том числе иностранного производства, и многочисленные боеприпасы к нему, а также оборонительные и наступательные ручные гранаты с запалами и приборы наблюдения с функцией ночного видения.

Ранее полицейские обнаружили схрон с боеприпасами и оружием в Бердянске (Запорожская область). Склад был найден на участке у экс-сотрудника МВД Украины.

