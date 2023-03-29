Военнослужащие Росгвардии разминировали дорогу и уничтожили склад с оружием в ДНР
Бойцы Росгвардии разминировали дорогу и уничтожили опасный для населения склад с оружием в ДНР. Об этом в пресс-службе Росгвардии сообщили порталу Lenta.ru.
Отмечается, что всего было найдено не менее 40 неразорвавшихся 82-миллиметровых минометных снарядов возле дороги в Волновахском районе. Они углубились в почву, из-за чего инженеры-взрывотехники потратили много времени на определение типа и способа извлечения опасных находок. После этого все боеприпасы были уничтожены накладным зарядом.
Также военнослужащие Росгвардии нашли схрон в бывшем здании одной из мариупольских школ. В ходе боевых действий здесь находился пункт управления диверсионных групп военнослужащих ВСУ.
Из тайников бойцы изъяли свыше десяти единиц снаряженного автоматического стрелкового оружия, в том числе иностранного производства, и многочисленные боеприпасы к нему, а также оборонительные и наступательные ручные гранаты с запалами и приборы наблюдения с функцией ночного видения.
Ранее полицейские обнаружили схрон с боеприпасами и оружием в Бердянске (Запорожская область). Склад был найден на участке у экс-сотрудника МВД Украины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru