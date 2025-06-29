На Ставрополье в ДТП с двумя авто погибли пять человек
На Ставрополье в ДТП с двумя автомобилями погибли пять человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
На 13-м км автодороги «Ставрополь — Красногвардейское» водитель автомобиля «Renault» выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение с ВАЗ-2104.
В результате аварии скончались водитель ВАЗ и трое его пассажиров, в том числе 14-летний подросток, а также 39-летний пассажир «Renault». По данным источника, еще два человека получили травмы. Их доставили в Изобильненскую районную больницу.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в ДТП под Минском погибли четверо россиян.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru