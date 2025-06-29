На Ставрополье в ДТП с двумя авто погибли пять человек

На 13-м км автодороги «Ставрополь — Красногвардейское» водитель автомобиля «Renault» выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение с ВАЗ-2104.

В результате аварии скончались водитель ВАЗ и трое его пассажиров, в том числе 14-летний подросток, а также 39-летний пассажир «Renault». По данным источника, еще два человека получили травмы. Их доставили в Изобильненскую районную больницу.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в ДТП под Минском погибли четверо россиян.