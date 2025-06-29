Вучич выступит с обращением из-за массовых беспорядков в Белграде

Сербский президент Александр Вучич выступит с обращением к гражданам страны в связи со вспыхнувшими в столице беспорядками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей администрации лидера республики.

Выступление состоится 29 июня в 12:00 часов по московскому времени в Палате Сербия.