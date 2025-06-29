Вучич выступит с обращением из-за массовых беспорядков в Белграде

Сербский президент Александр Вучич выступит с обращением к гражданам страны в связи со вспыхнувшими в столице беспорядками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей администрации лидера республики.

Выступление состоится 29 июня в 12:00 часов по московскому времени в Палате Сербия.

«Гражданская война и уничтожение Сербии»: В Белграде вновь вспыхнули волнения

Массовые митинги в Белграде вновь прошли вечером 28 июня. На площади в центре города собрались около 36 тысяч человек. Протестующие потребовали провести досрочные парламентские выборы и объявили о стремлении уничтожить Сербию путем гражданской войны.

Ранее Александр Вучич рассказал, что после приостановки экспорта сербских боеприпасов ему стали угрожать протестами на предприятиях оборонной промышленности, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:ПрезидентПолитикаБеспорядкиСербия

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