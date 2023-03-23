Саперы Росгвардии предотвратили теракт на высоковольтной ЛЭП в ДНР

Отмечается, что в ходе инженерной разведки саперы Росгвардии обнаружили самодельное взрывное устройство. Оно было привязано к основанию опоры ЛЭП. При его осмотре выяснилось, что в мешках находятся тротиловые шашки, помещенные в две жестяные коробки из-под патронов.

Саперы отсоединили взрывное устройство от опоры и уничтожили его при помощи накладного заряда. Вся операция заняла нескольких часов.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главсовета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал взрыв в Мелитополе 23 марта терактом, к которому причастны украинские спецслужбы.

