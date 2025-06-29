Зеленский поручил выяснить обстоятельства гибели пилота F-16
29 июня 202512:30
Президент Украины Владимир Зеленский поручил выяснить обстоятельства гибели пилота разбившегося истребителя F-16. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.
По его словам, почти всю ночь на Украине звучали сигналы воздушной тревоги.
До этого в ВСУ заявили, что 29 июня во время воздушной атаки разбился истребитель F-16. Пилот воздушного судна погиб, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее в Министерстве обороны России объявили о взятии под контроль населенного пункта Новоукраинка в ДНР.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru