Зеленский поручил выяснить обстоятельства гибели пилота F-16

По его словам, почти всю ночь на Украине звучали сигналы воздушной тревоги.

До этого в ВСУ заявили, что 29 июня во время воздушной атаки разбился истребитель F-16. Пилот воздушного судна погиб, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее в Министерстве обороны России объявили о взятии под контроль населенного пункта Новоукраинка в ДНР.