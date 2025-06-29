Минобороны: ВС РФ освободили село Новоукраинка в ДНР
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Новоукраинка в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, в операции приняли участие подразделения группировки войск «Центр».
Кроме того, в МО отметили, что ночью 29 июня ВС России поразили высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», и БПЛА объекты военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающие предприятия Украины.
Ранее в министерстве объявили об освобождении села Червоная Зирка в ДНР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru