Минобороны: ВС РФ освободили село Новоукраинка в ДНР

По данным ведомства, в операции приняли участие подразделения группировки войск «Центр».

Кроме того, в МО отметили, что ночью 29 июня ВС России поразили высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», и БПЛА объекты военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающие предприятия Украины.

Ранее в министерстве объявили об освобождении села Червоная Зирка в ДНР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».