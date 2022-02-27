Офис Зеленского подтвердил встречу с российской делегацией на реке Припять
Делегация Киева готова встретиться с московской для переговоров на украинско-белорусской границе в районе реки Припять. Эти планы подтвердил офис президента Украины Владимира Зеленского.
Также по данным офиса Зеленского, встреча переговорщиков состоится без предварительных условий, сообщает РИА Новости.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Европе следует посадить Зеленского за стол переговоров с Россией.
«Для начала странам НАТО не надо вмешиваться в то, что сейчас происходит на Украине. Не надо обещать этому нацистскому режиму поставки боеприпасов и всевозможного вооружения. Это только будет разжигать конфликт. Поэтому надо успокоиться и спокойно влиять на своего ставленника Зеленского (Владимира, президента Украины – прим. НСН), чтобы он сел за стол переговоров без предварительных условий. Потому что он сейчас не щадит никого: ни своих, ни чужих», - сказал Владимир Джабаров.
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