Зеленский рассказал о звонке Лукашенко

«Поговорил с Александром Лукашенко», — написал он.

Зеленский не сообщил о содержании разговора.

О беседе двух президентов также сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, пишет Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко который сообщал, что сразу предложил в своей стране организовать площадку для переговоров России и Украины, заявил о просьбе представителей украинской элиты созвониться с Владимиром Зеленским. Об этом информирует РИА Новости.

Время встречи в Гомеле двух сторон истекло в 15:00 (мск). Зал переговоров остался пустым.