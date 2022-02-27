Зеленский рассказал о звонке Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом украинский лидер рассказал в своем Telegram-канале.

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«Поговорил с Александром Лукашенко», — написал он.

Зеленский не сообщил о содержании разговора.

О беседе двух президентов также сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, пишет Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко который сообщал, что сразу предложил в своей стране организовать площадку для переговоров России и Украины, заявил о просьбе представителей украинской элиты созвониться с Владимиром Зеленским. Об этом информирует РИА Новости.

Время встречи в Гомеле двух сторон истекло в 15:00 (мск). Зал переговоров остался пустым.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:Александр ЛукашенкоТелефонный РазговорВладимир Зеленский
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