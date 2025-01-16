Офис Нетаньяху обвинил ХАМАС в отказе от согласованных пунктов соглашения
Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинил палестинское движение ХАМАС в отказе от пунктов соглашения по сектору Газа, которые были согласованы с посредниками, а также попытках добиться уступок в последнюю минуту.
В сообщении говорится, что ХАМАС создает кризис в последний момент, который препятствует достижению соглашения. В канцелярии подчеркнули, что Израиль не созовет заседание военно-политического кабинета и правительства для утверждения соглашения до тех пор, пока посредники не сообщат, что палестинское движение подтвердило все его детали.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп официально объявил «грандиозное соглашение» о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Первый этап соглашения должен вступить в силу 19 января, он предполагает полное прекращение огня, обмен пленными и вывод израильских войск из Газы. Экс-посол Израиля в России и на Украине Цви Маген объяснил в разговоре с НСН, почему Израиль пошел на уступки, передает «Радиоточка НСН».
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