Офис Нетаньяху обвинил ХАМАС в отказе от согласованных пунктов соглашения

В сообщении говорится, что ХАМАС создает кризис в последний момент, который препятствует достижению соглашения. В канцелярии подчеркнули, что Израиль не созовет заседание военно-политического кабинета и правительства для утверждения соглашения до тех пор, пока посредники не сообщат, что палестинское движение подтвердило все его детали.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп официально объявил «грандиозное соглашение» о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Первый этап соглашения должен вступить в силу 19 января, он предполагает полное прекращение огня, обмен пленными и вывод израильских войск из Газы. Экс-посол Израиля в России и на Украине Цви Маген объяснил в разговоре с НСН, почему Израиль пошел на уступки, передает «Радиоточка НСН».

