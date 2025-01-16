«США давили»: Сделку Израиля и ХАМАС назвали уловкой Нетаньяху против оппозиции

Вместе с тем собеседник НСН допустил, что такое решение могло быть принято под давлением США. Израилю оно не столь выгодно: ЦАХАЛ придется покинуть КПП Рафах на юге сектора Газа, ХАМАС вернется на север сектора, а в обмен на 33 заложников Израиль выпустит из тюрем почти 2 тысячи палестинцев, осужденных за терроризм.

«При таком раскладе выигрывают представители ХАМАС. Израильские источники открыто говорят, что США давили относительно решения данной сделки. К тому же Нетаньяху столкнулся с мощнейшими протестами и заявлениями: «Выпустите палестинцев, и верните наших родных». Он заявлял о полном уничтожении ХАМАС. Понятно, что при таком раскладе противник раздавлен не будет, ХАМАС залижет раны и продолжит деятельность, а спонсоры найдутся. Пока стороны не обмениваются пленными, а только договорились об обмене, как будет на самом деле – время покажет. Израильские удары продолжаются. Учитывая органическое неприятие Трампа к ближневосточным ребятам, я бы вдвойне не обольщался насчет этого мира», - заключил он.

По данным агентства Reuters, в рамках первой фазы прекращения огня ХАМАС освободит 33 израильских заложника, захваченных в Израиле во время атак 7 октября 2023 года. Это женщины, дети и мужчины старше 50 лет. Взамен Израиль освободит сотни палестинских заключенных. Как сообщает издание Ynet, обмен будет проходить по формулам 30 палестинцев за одного похищенного мирного жителя и 50 — за каждую военнослужащую женщину, передает «Радиоточка НСН».

