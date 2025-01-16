«США давили»: Сделку Израиля и ХАМАС назвали уловкой Нетаньяху против оппозиции
В будущем Израиль, поддерживаемый США, еще сможет нанести мощный удар по ХАМАС, заявил НСН Сергей Балмасов.
Соглашение Израиля и ХАМАС, принятое под давлением США, в конечном итоге будет выгодным для израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, поскольку если противник не станет соблюдать режима прекращения огня, в будущем это станет оправданием для любой ответной атаки. Об этом рассказал НСН эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.
Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что спустя почти 15 месяцев боевых действий Израиль и ХАМАС договорились о соглашении. Первый этап соглашения вступает в силу 19 января и продлится 42 дня. Предполагается полное прекращение огня, обмен пленными, вывод израильских войск, и эвакуация раненых палестинцев. На втором этапе соглашения запланированы освобождение оставшихся заложников и полный выход израильской армии из Газы. Гарантами соглашения выступают Египет, Катар и США. Балмасов допустил, что данное соглашение может быть уловкой Нетаньяху.
«Возможно, Нетаньяху пошел на уступку, которую потом будет использовать против оппозиции. Это уловка, чтобы в дальнейшем было легче объявить их союзниками террористов. Он скажет, что Израиль пошел на все условия, а противник продолжил враждебные действия. При Трампе Израиль сможет обрушиться на супостата всей мощью с полноценной американской поддержкой. Пока ничего не решено, отыгран только один из раундов. Перед «коронацией» Трампа такие вещи выглядят странно. Скорее всего будет возможность использовать это затишье перед бурей на палестинском участке», - пояснил он.
Вместе с тем собеседник НСН допустил, что такое решение могло быть принято под давлением США. Израилю оно не столь выгодно: ЦАХАЛ придется покинуть КПП Рафах на юге сектора Газа, ХАМАС вернется на север сектора, а в обмен на 33 заложников Израиль выпустит из тюрем почти 2 тысячи палестинцев, осужденных за терроризм.
«При таком раскладе выигрывают представители ХАМАС. Израильские источники открыто говорят, что США давили относительно решения данной сделки. К тому же Нетаньяху столкнулся с мощнейшими протестами и заявлениями: «Выпустите палестинцев, и верните наших родных». Он заявлял о полном уничтожении ХАМАС. Понятно, что при таком раскладе противник раздавлен не будет, ХАМАС залижет раны и продолжит деятельность, а спонсоры найдутся. Пока стороны не обмениваются пленными, а только договорились об обмене, как будет на самом деле – время покажет. Израильские удары продолжаются. Учитывая органическое неприятие Трампа к ближневосточным ребятам, я бы вдвойне не обольщался насчет этого мира», - заключил он.
По данным агентства Reuters, в рамках первой фазы прекращения огня ХАМАС освободит 33 израильских заложника, захваченных в Израиле во время атак 7 октября 2023 года. Это женщины, дети и мужчины старше 50 лет. Взамен Израиль освободит сотни палестинских заключенных. Как сообщает издание Ynet, обмен будет проходить по формулам 30 палестинцев за одного похищенного мирного жителя и 50 — за каждую военнослужащую женщину, передает «Радиоточка НСН».
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