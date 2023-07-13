«Один путь»: В Молдавии заявили, что страна может войти в НАТО через 10 лет

Накануне замгенсека альянса Мирча Джоанэ заявил, что НАТО отправила в Молдавию «специалистов». Он отметил, что профессионалы предоставят молдавским властям мнения и рекомендации, чтобы они имели более целостное, современное и надежное видение по повышению устойчивости государства. При этом ранее экс-министр иностранных дел Молдавии Аурелиу Чокой заявил, что страна может пересмотреть положения своей конституции о нейтралитете. Аркадий Барбарошие отметил, что на сегодняшний день жители Молдавии не хотят в НАТО.

«Чтобы изменить нейтральность, нужно, чтобы в ходе референдума «за» высказались более половины участвующих в нем. В референдуме принимают участие все жители Молдавии. Если посмотреть на опросы общественного мнения, то вероятность такого решения фактически равна нулю. Но мы должны думать о том, что наша система защиты крайне слаба, поэтому нужно укреплять ее. Вижу только один путь – это сближение с НАТО и восточноевропейскими членами ЕС. Это и укрепление армии, и экономическая помощь. Также с помощью этого пути можно оказывать влияние на общественное мнение, чтобы через 10-15 лет можно было бы решить вопрос о нейтральности», - сказал Барбарошие.

Он отметил, что в Молдавии есть три основные проблемы – это армия, образование и здравоохранение. Барбарошие выразил уверенность, что специалисты НАТО, которые приедут в страну, будут призывать молдавские власти увеличивать финансирование в этих сферах, а также могут помочь в этом.

«То, что они (специалисты - ред. НСН) могут сделать – это увеличение госбюджета на оборону, образование армии, покупку техники. Тот 0,5%, внутривалового дохода, который идет на оборону – это совершенно неясный бюджет для армии. Теперь надо возвращать бюджет на 2-2,5%. Как это сделать, нужно думать правительству. Это можно сделать путем уменьшения затрат на зарплату госслужащим и увеличения зарплат военным. Но при этом есть еще проблема – это образование. Пока что никто не может сказать, что образование у нас не отвечает требованиям современного мира. Нужно пересматривать финансирование образования, а также здравоохранения. Специалисты, которые приезжают, будут говорить, что финансирование нужно увеличивать», - резюмировал политолог.