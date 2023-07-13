«Один путь»: В Молдавии заявили, что страна может войти в НАТО через 10 лет
Сближение с НАТО позволит Кишиневу повлиять на общественное мнение, чтобы жители высказались за отказ страны от нейтральности, отметил в эфире НСН политолог Аркадий Барбарошие.
Молдавии необходимо укреплять систему защиты государства, для этого есть только один путь – это сближение с НАТО, заявил политолог, директор кишиневского Института общественной политики Аркадий Барбарошие в интервью НСН. Он отметил, что вопрос с нейтральным статусом страны может быть решен через 10-15 лет.
Накануне замгенсека альянса Мирча Джоанэ заявил, что НАТО отправила в Молдавию «специалистов». Он отметил, что профессионалы предоставят молдавским властям мнения и рекомендации, чтобы они имели более целостное, современное и надежное видение по повышению устойчивости государства. При этом ранее экс-министр иностранных дел Молдавии Аурелиу Чокой заявил, что страна может пересмотреть положения своей конституции о нейтралитете. Аркадий Барбарошие отметил, что на сегодняшний день жители Молдавии не хотят в НАТО.
«Чтобы изменить нейтральность, нужно, чтобы в ходе референдума «за» высказались более половины участвующих в нем. В референдуме принимают участие все жители Молдавии. Если посмотреть на опросы общественного мнения, то вероятность такого решения фактически равна нулю. Но мы должны думать о том, что наша система защиты крайне слаба, поэтому нужно укреплять ее. Вижу только один путь – это сближение с НАТО и восточноевропейскими членами ЕС. Это и укрепление армии, и экономическая помощь. Также с помощью этого пути можно оказывать влияние на общественное мнение, чтобы через 10-15 лет можно было бы решить вопрос о нейтральности», - сказал Барбарошие.
Он отметил, что в Молдавии есть три основные проблемы – это армия, образование и здравоохранение. Барбарошие выразил уверенность, что специалисты НАТО, которые приедут в страну, будут призывать молдавские власти увеличивать финансирование в этих сферах, а также могут помочь в этом.
«То, что они (специалисты - ред. НСН) могут сделать – это увеличение госбюджета на оборону, образование армии, покупку техники. Тот 0,5%, внутривалового дохода, который идет на оборону – это совершенно неясный бюджет для армии. Теперь надо возвращать бюджет на 2-2,5%. Как это сделать, нужно думать правительству. Это можно сделать путем уменьшения затрат на зарплату госслужащим и увеличения зарплат военным. Но при этом есть еще проблема – это образование. Пока что никто не может сказать, что образование у нас не отвечает требованиям современного мира. Нужно пересматривать финансирование образования, а также здравоохранения. Специалисты, которые приезжают, будут говорить, что финансирование нужно увеличивать», - резюмировал политолог.
Еще в январе президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявляла, что стране нужно отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. При этом газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО. Однако ранее Санду неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом.
Согласно конституции Молдавии, страна обладает нейтральным статусом, но с 1994 года она сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. А в декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО, сообщает «Радиоточка НСН».
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