Президента Молдавии Санду назвали успешным проектом Запада

Эксперт обратил внимание на зависимость Молдавии от западных стран в политической и военной сфере.

«Майя Санду – самый удачный проект Запада на сегодняшний момент», - констатировал аналитик.

Политический режим в Молдавии Корниенко назвал «евродиктатурой». По его словам, Запад успешно реализовал в республике образовательные проекты и провел работу на уровне спецслужб.

Санду ранее заявила, что в Молдавии могут создать центр информационного противодействия России. Она уточнила, что структура займется борьбой с манипуляциями в СМИ, передает «Радиоточка НСН».

