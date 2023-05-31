Президента Молдавии Санду назвали успешным проектом Запада
Президент Молдавии Майя Санду стала удачным проектом Запада. Об этом РИА Новости заявил политолог Александр Корниенко.
Эксперт обратил внимание на зависимость Молдавии от западных стран в политической и военной сфере.
«Майя Санду – самый удачный проект Запада на сегодняшний момент», - констатировал аналитик.
Политический режим в Молдавии Корниенко назвал «евродиктатурой». По его словам, Запад успешно реализовал в республике образовательные проекты и провел работу на уровне спецслужб.
Санду ранее заявила, что в Молдавии могут создать центр информационного противодействия России. Она уточнила, что структура займется борьбой с манипуляциями в СМИ, передает «Радиоточка НСН».
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