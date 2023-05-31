Президента Молдавии Санду назвали успешным проектом Запада

Президент Молдавии Майя Санду стала удачным проектом Запада. Об этом РИА Новости заявил политолог Александр Корниенко.

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Эксперт обратил внимание на зависимость Молдавии от западных стран в политической и военной сфере.

«Майя Санду – самый удачный проект Запада на сегодняшний момент», - констатировал аналитик.

Политический режим в Молдавии Корниенко назвал «евродиктатурой». По его словам, Запад успешно реализовал в республике образовательные проекты и провел работу на уровне спецслужб.

Санду ранее заявила, что в Молдавии могут создать центр информационного противодействия России. Она уточнила, что структура займется борьбой с манипуляциями в СМИ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
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