Замглавы НАТО Джоанэ: Альянс направил специалистов в Молдавию
Североатлантический альянс направил в Молдавию специалистов для повышения устойчивости страны. Об этом заявил замгенсека НАТО Мирча Джоанэ, слова которого приводит издание Realitetaea.
Джоанэ отметил, что профессионалы предоставят молдавским властям мнения и рекомендации, чтобы они «имели более целостное, современное и надежное» видение по повышению устойчивости страны. Замгенсека альянса подчеркнул, что НАТО продолжит оказывать поддержку Молдавии.
Ранее бывший министр иностранных дел Молдавии Аурелиу Чокой заявил, что страна может пересмотреть положения своей конституции о военном нейтралитете. Так, дипломат допустил вступление Молдавии в НАТО в будущем, сообщает «Радиоточка НСН».
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