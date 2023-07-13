Замглавы НАТО Джоанэ: Альянс направил специалистов в Молдавию

Джоанэ отметил, что профессионалы предоставят молдавским властям мнения и рекомендации, чтобы они «имели более целостное, современное и надежное» видение по повышению устойчивости страны. Замгенсека альянса подчеркнул, что НАТО продолжит оказывать поддержку Молдавии.

Ранее бывший министр иностранных дел Молдавии Аурелиу Чокой заявил, что страна может пересмотреть положения своей конституции о военном нейтралитете. Так, дипломат допустил вступление Молдавии в НАТО в будущем, сообщает «Радиоточка НСН».

