БАЙДЕНУ - БЛИНЫ, УКРАИНЕ - ТЕАТР, ЧЕРНОМОРЬЮ - «КИНЖАЛЫ»

По окончании переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином Путин выступил перед журналистами. Были затронуты вопросы вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, ситуация на Украине, а также обеспечение безопасности акватории Черного Моря.

Так, комментируя утверждение президента США Джо Байдена о том, что Россия проиграла в конфликте с Украиной, Путин предложил ему приехать в гости на чаепитие.

«Если война проиграна Россией, зачем поставлять ATACMS? Пусть (США) заберут назад ATACMS, все другое вооружение. Пусть (президент США Джо Байден) садится за блины, приезжает к нам на чаепитие», - сказал российский президент.

По словам Путина, для мирных переговоров по Украине нужны не «театральные жесты», а отмена декрета Киева о запрете таких переговоров. Он также назвал «правильной трансформацией» отход западных политиков от призывов нанести РФ стратегическое поражение к предложениям о переговорах.

Отныне, по приказу Путина, российские самолеты, оснащенные «Кинжалами», будут патрулировать воздушное пространство над Черным морем на постоянной основе. Точное число носителей «Кинжала» - истребителей-перехватчиков МиГ-31К - на сегодняшний день неизвестно. В 2018 году Минобороны РФ сообщало о десяти модернизированных самолетах, за пять лет их количество увеличилось. Военкоры говорят, что из нейтральных вод Черного моря они смогут простреливать всю территорию Украины. Считается, что эта ракета неуязвима для перехвата.

Рассуждая на тему предоставления плацдарма переговоров для разрешения конфликта на Ближнем Востоке, многие политологи сходятся во мнении, что Владимир Путин и Си Цзиньпин лично собираются активно включиться в урегулирование палестино-израильского кризиса, если опасность расширения конфликта на весь Ближний Восток станет критической.

