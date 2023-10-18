Один пояс и два чемоданчика: Как Путин съездил в Китай
Владимир Путин провел в Китае два дня - с 17 по 18 октября. Здесь он принял участие в форуме инициативы «Один пояс, один путь», провел двусторонние встречи с лидерами других стран, а также с главой КНР Си Цзиньпином.
Президент России Владимир Путин 17 октября прибыл в Китай на форум «Один пояс, один путь» и пробыл там два дня. Российский лидер встретился с главами пяти азиатских стран, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, а также провел переговоры с главной КНР Си Цзиньпином.
КРАСНАЯ ДОРОЖКА ДЛЯ ПУТИНА И «ПРЕДНАМЕРЕННОЕ УНИЖЕНИЕ» БЛИНКЕНА
Мировые СМИ и политологи обратили внимание на радушный прием президента России в Пекине: в аэропорту перед Путиным расстелили красную дорожку, на торжественный международный банкет Си Цзиньпина Путин зашел первым из приглашенных гостей, что, согласно китайскому протоколу, говорит о многом, а на общей фотографии гостей саммита Путин стоит по правую руку от Си, что также является жестом глубокого уважения.
Американский Newsweek, явно оскорбившись, написал, что в Пекине госсекретаря США Энтони Блинкена, наоборот, встретили довольно сдержанно. Правозащитница Дженнифер Цзэн в беседе с журналистами указала на то, что в китайской культуре соответствующий прием политиков считается «преднамеренным унижением».
SI, SI, AMIGO: КАК ПРОШЛО КИТАЙСКОЕ ЧАЕПИТИЕ
Безусловно, центральным моментом визита Путина в Пекин были российско-китайские переговоры. На них лидеры двух мировых держав подвели итоги двусторонней работы с момента последней встречи в марте. Согласно итогам, России и КНР удалось достичь $200 млрд товарооборота между странами, что было стратегической целью России и Китая. Си Цзиньпин заявил, что взаимное политическое доверие между Россией и Китаем постоянно усиливается. По его словам, страны смогли выстроить добрые деловые отношения.
По окончании переговоров Путин и Си еще несколько часов общались «за чашкой чая», о чем поведал российский лидер на пресс-конференции по итогам визита. «Обсуждали конфиденциальные темы», - отметил Путин. Примечательно, что после двусторонних переговоров с лидером КНР журналисты, пытаясь поймать Путина в объектив фотокамер, засняли парочку симпатичных черных чемоданчиков в руках офицеров ВМФ в форме. А вдруг это и был тот самый «ядерный чемодан» Путина, с помощью которого можно отдать приказ о нанесении ядерного удара?
БАЙДЕНУ - БЛИНЫ, УКРАИНЕ - ТЕАТР, ЧЕРНОМОРЬЮ - «КИНЖАЛЫ»
По окончании переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином Путин выступил перед журналистами. Были затронуты вопросы вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, ситуация на Украине, а также обеспечение безопасности акватории Черного Моря.
Так, комментируя утверждение президента США Джо Байдена о том, что Россия проиграла в конфликте с Украиной, Путин предложил ему приехать в гости на чаепитие.
«Если война проиграна Россией, зачем поставлять ATACMS? Пусть (США) заберут назад ATACMS, все другое вооружение. Пусть (президент США Джо Байден) садится за блины, приезжает к нам на чаепитие», - сказал российский президент.
По словам Путина, для мирных переговоров по Украине нужны не «театральные жесты», а отмена декрета Киева о запрете таких переговоров. Он также назвал «правильной трансформацией» отход западных политиков от призывов нанести РФ стратегическое поражение к предложениям о переговорах.
Отныне, по приказу Путина, российские самолеты, оснащенные «Кинжалами», будут патрулировать воздушное пространство над Черным морем на постоянной основе. Точное число носителей «Кинжала» - истребителей-перехватчиков МиГ-31К - на сегодняшний день неизвестно. В 2018 году Минобороны РФ сообщало о десяти модернизированных самолетах, за пять лет их количество увеличилось. Военкоры говорят, что из нейтральных вод Черного моря они смогут простреливать всю территорию Украины. Считается, что эта ракета неуязвима для перехвата.
Рассуждая на тему предоставления плацдарма переговоров для разрешения конфликта на Ближнем Востоке, многие политологи сходятся во мнении, что Владимир Путин и Си Цзиньпин лично собираются активно включиться в урегулирование палестино-израильского кризиса, если опасность расширения конфликта на весь Ближний Восток станет критической.
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