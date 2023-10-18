Путин: МиГ-31 с комплексом «Кинжал» приступят к патрулированию района Черного моря

Военно-космические силы РФ приступят к патрулированию воздушного пространства над нейтральной зоной Черного моря. Об этом заявил в Пекине президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай, передает ТАСС.

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По его словам, для этого будут задействованы истребители МиГ-31, которые будут оснащены боевым комплексом «Кинжал».

Российский лидер напомнил, что эти комплексы имеют дальность свыше тысячи километров и скорость девять махов.

«Это не угроза», - добавил Путин.

Ранее Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Завражин
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