Путин: МиГ-31 с комплексом «Кинжал» приступят к патрулированию района Черного моря

По его словам, для этого будут задействованы истребители МиГ-31, которые будут оснащены боевым комплексом «Кинжал».

Российский лидер напомнил, что эти комплексы имеют дальность свыше тысячи километров и скорость девять махов.

«Это не угроза», - добавил Путин.

Ранее Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

