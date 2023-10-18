Путин: МиГ-31 с комплексом «Кинжал» приступят к патрулированию района Черного моря
Военно-космические силы РФ приступят к патрулированию воздушного пространства над нейтральной зоной Черного моря. Об этом заявил в Пекине президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай, передает ТАСС.
По его словам, для этого будут задействованы истребители МиГ-31, которые будут оснащены боевым комплексом «Кинжал».
Российский лидер напомнил, что эти комплексы имеют дальность свыше тысячи километров и скорость девять махов.
«Это не угроза», - добавил Путин.
Ранее Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам рассказали, как и когда снизятся цены на курятину
- Президент «Барселоны» Лапорте стал обвиняемым по делу о взяточничестве
- В Берлине неизвестные дважды за день попытались поджечь синагогу
- СТС снимает приключенческую комедию с Дмитрием Нагиевым
- Путин: никто на Ближнем Востоке не хочет полномасштабной войны
- В Армении заявили, что не обсуждают вопрос выхода из ОДКБ и ЕАЭС
- Концерт Найка Борзова в Перми перенесли на следующий год
- Мужчина с ножом ворвался в подмосковный храм
- Работу канатной дороги в Ялте приостановили на 90 дней из-за нарушений
- Путин: МиГ-31 с комплексом «Кинжал» приступят к патрулированию района Черного моря
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru