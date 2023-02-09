«Один двигатель заглох»: Путин рассказал о кризисной ситуации с президентским самолетом

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями авиационной отрасли рассказал об опасной ситуации, возникшей с президентским самолетом, сообщает РИА Новости.

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По словам главы государства, в ходе полета в двигатель президентского борта попала птица.

«Самолет с двумя двигателями, попала птица, и один двигатель заглох», - поделился глава государства.

Борт пришлось сажать на промежуточном аэродроме, рассказал Путин. Всегда нужно делать выбор в пользу безопасности, добавил глава государства.

Владимир Путин встретился с представителями авиационной отрасли в четверг, 9 февраля. Глава государства сообщил, что многом спорил с министром транспорта Виталием Савельевым из-за российской авиатехники, пишет НСН.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:Владимир Путин
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