Китайские ученые предупредили о риске новых землетрясений в Азии
Группа китайских сейсмологов предупреждает о возможности мощных землетрясений в Китае и окружающих районах. Об этом сообщает газета South China Morning Post.
Как сообщает издание, группа исследователей под руководством старшего инженера Чжу Хунбиня из Пекинского агентства по землетрясениям проанализировала сейсмические данные за 150 лет (с 1879 года по настоящее время) и выделила шесть периодов повышенной сейсмической активности. Учёные пришли к выводу, что в Китае и прилегающих регионах в ближайшие годы может возрасти риск сильных землетрясений, аналогичных недавним толчкам в Мьянме.
Согласно исследованию, в настоящее время регион, возможно, вступает в начальную фазу нового активного сейсмического периода. Учёные предполагают, что поля напряжений смещаются в направлении северо-востока, что увеличивает вероятность подземных толчков в провинциях Сычуань и Юньнань, а также в районе Гималайских гор.
28 марта в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. После этого случились десятки афтершоков и повторное землетрясение магнитудой 4,9, а число жертв превысло 3.5 тысячи человек, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru