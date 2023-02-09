Путин рассказал, как ругался с главой Минтранса из-за российских самолетов

Перевозки воздушным транспортом должны опираться на российскую технику, сказал президент в ходе совещания с представителями авиационной отрасли.

Глава государства отметил, что по этому вопросу «сильно ругался» с главой Минтранса Виталием Савельевым. При этом президент отметил, что министру удалось сохранить отечественную авиационную отрасль.

Путин указал на важную роль воздушного транспорта в развитии страны. Власти продолжат поддерживать отрасль, подчеркнул он.

Причины плохого состояния безопасности полетов в России связаны с некомпетентностью сотрудников, заявил ранее в эфире НСН инженер-пилот Олег Буленков.



