Путин рассказал, как ругался с главой Минтранса из-за российских самолетов

Президент Владимир Путин заявил, что «сильно ругался» с министром транспорта Виталием Савельевым, сообщает РИА Новости.

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Перевозки воздушным транспортом должны опираться на российскую технику, сказал президент в ходе совещания с представителями авиационной отрасли.

Глава государства отметил, что по этому вопросу «сильно ругался» с главой Минтранса Виталием Савельевым. При этом президент отметил, что министру удалось сохранить отечественную авиационную отрасль.

Путин указал на важную роль воздушного транспорта в развитии страны. Власти продолжат поддерживать отрасль, подчеркнул он.

Причины плохого состояния безопасности полетов в России связаны с некомпетентностью сотрудников, заявил ранее в эфире НСН инженер-пилот Олег Буленков.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинтрансСамолетыВладимир Путин
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