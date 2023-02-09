Путин рассказал, как ругался с главой Минтранса из-за российских самолетов
Президент Владимир Путин заявил, что «сильно ругался» с министром транспорта Виталием Савельевым, сообщает РИА Новости.
Перевозки воздушным транспортом должны опираться на российскую технику, сказал президент в ходе совещания с представителями авиационной отрасли.
Глава государства отметил, что по этому вопросу «сильно ругался» с главой Минтранса Виталием Савельевым. При этом президент отметил, что министру удалось сохранить отечественную авиационную отрасль.
Путин указал на важную роль воздушного транспорта в развитии страны. Власти продолжат поддерживать отрасль, подчеркнул он.
Причины плохого состояния безопасности полетов в России связаны с некомпетентностью сотрудников, заявил ранее в эфире НСН инженер-пилот Олег Буленков.
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