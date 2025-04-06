Таможня Белоруссии пресекла ввоз в РФ крупнейшей в истории страны партии взрывчатки
Белорусские таможенники пресекли ввоз на территорию ЕАЭС из Польши крупнейшей в истории республики партии взрывчатки. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета (ГТК).
По информации белорусской таможни, 41-летний водитель пытался провезти через белорусско-польскую границу 580 кг особо мощного взрывчатого вещества иностранного производства (предположительно, из США), чтобы в дальнейшем транспортировать его в Россию.
Как уточнили в белорусской таможне, мужчина следовал через пункт пропуска «Брест» на автомобиле Mercedes. Таможенники направили машину на сканирование с помощью инспекционно-досмотрового комплекса. Экспертиза, оперативно проведённая лабораторией, подтвердила, что обнаруженное вещество является бризантным взрывчатым веществом — пентаэритриттетранитратом (ТЭН). Общая масса изъятого составила более 580 кг.
Водитель был задержан, возбуждено уголовное дело.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru