Таможня Белоруссии пресекла ввоз в РФ крупнейшей в истории страны партии взрывчатки

Белорусские таможенники пресекли ввоз на территорию ЕАЭС из Польши крупнейшей в истории республики партии взрывчатки. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета (ГТК).

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По информации белорусской таможни, 41-летний водитель пытался провезти через белорусско-польскую границу 580 кг особо мощного взрывчатого вещества иностранного производства (предположительно, из США), чтобы в дальнейшем транспортировать его в Россию.

Как уточнили в белорусской таможне, мужчина следовал через пункт пропуска «Брест» на автомобиле Mercedes. Таможенники направили машину на сканирование с помощью инспекционно-досмотрового комплекса. Экспертиза, оперативно проведённая лабораторией, подтвердила, что обнаруженное вещество является бризантным взрывчатым веществом — пентаэритриттетранитратом (ТЭН). Общая масса изъятого составила более 580 кг.

Водитель был задержан, возбуждено уголовное дело.

В конце февраля ФСБ России сообщило о предотвращении теракта в Москве против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), который планировали спецслужбы Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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