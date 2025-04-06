СМИ: В Йемене готовится наземная операция против хуситов
В Йемене идет подготовка к наземной операции с юга и востока против хуситов, которые контролируют столицу Сану, порт Ходейда и большую часть севера страны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на региональные дипломатические источники.
По данным источников, планируемая операция начнётся с юга (где в Адене расположено международно признанное правительство Йемена) и востока страны, а также вдоль побережья. Возможно, в ней будет задействована поддержка военно-морских сил Саудовской Аравии и США для возвращения контроля над Ходейдой.
Ведущий аналитик Международной кризисной группы (ICG) Ахмед Наги выразил сомнения в реализуемости такой операции, отметив, что за прошедшее десятилетие военные действия в регионе показали неоднозначные результаты.
Старший научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики Майкл Найтс также указал на неопределённость в способности сил, лояльных признанному правительству Йемена, противостоять хуситам. Он подчеркнул, что, несмотря на их подготовку и оснащение, сохраняются вопросы относительно их сплочённости.
Аналитики не ожидают, что США направят в регион сухопутные войска, ограничившись, возможно, участием отдельных подразделений специального назначения для координации авиаударов, а также поставками материально-технических ресурсов и боеприпасов лояльным силам.
В середине марта этого года США возобновили удары по хуситам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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