Башкирская группа Ay Yola обошла Леди Гагу в чартах

Взорвавшая тренды башкирская группа Ay Yola с песней Homay заняла пятую строчку самых популярных треков в Shazam, опередив Abracadabra Леди Гаги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Песня российских школьниц «Сигма-бой» вошла в топ-10 чарта Billboard

В разговоре с Mash музыканты заявили, что идея зарождения группы появилась, когда захотели написать гимн Уфы. Для этого взяли партию курай (башкирский музыкальный инструмент) и совместили его с горловым пением и электросаундом. «Говорят, попали в чарты, потому что в песне совпало всё», - пишет Mash.

Трек Homay, исполненный на башкирском языке, взорвал мировые чарты всего за пару недель. В основе песни — древний башкирский эпос о волшебной птице, способной превращаться в прекрасную девушку.

В трио Ay Yola входит семья Шайхитдиновых (Руслан и его дочь Адель), а также заслуженный артист Башкортостана Ринат Рамазанов. Вместе они собрались только в прошлом году.

Ранее песня российских школьниц «Сигма-бой», выпущенная в октябре 2024 года, стала вирусной и быстро завоевала популярность, набрав более 51 млн просмотров на YouTube за три месяца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПесняБашкирияРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры