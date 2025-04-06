Башкирская группа Ay Yola обошла Леди Гагу в чартах
Взорвавшая тренды башкирская группа Ay Yola с песней Homay заняла пятую строчку самых популярных треков в Shazam, опередив Abracadabra Леди Гаги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В разговоре с Mash музыканты заявили, что идея зарождения группы появилась, когда захотели написать гимн Уфы. Для этого взяли партию курай (башкирский музыкальный инструмент) и совместили его с горловым пением и электросаундом. «Говорят, попали в чарты, потому что в песне совпало всё», - пишет Mash.
Трек Homay, исполненный на башкирском языке, взорвал мировые чарты всего за пару недель. В основе песни — древний башкирский эпос о волшебной птице, способной превращаться в прекрасную девушку.
В трио Ay Yola входит семья Шайхитдиновых (Руслан и его дочь Адель), а также заслуженный артист Башкортостана Ринат Рамазанов. Вместе они собрались только в прошлом году.
Ранее песня российских школьниц «Сигма-бой», выпущенная в октябре 2024 года, стала вирусной и быстро завоевала популярность, набрав более 51 млн просмотров на YouTube за три месяца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru