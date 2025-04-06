Локомотив грузового поезда сошел с рельсов в Подмосковье из-за ДТП с фурой
Локомотив грузового поезда сошел с рельсов в Подмосковье из-за выехавшей на железнодорожный переезд фуры. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
ДТП произошло в 18:05 на юге Подмосковья на перегоне Усады Окружные – Детково Большого кольца МЖД. По данным МЖД, машинист применил экстренное торможение, однако из-за недостаточного расстояния избежать столкновения, которое привело к сходу локомотива, не удалось.
Отмечается, что пострадавших и экологической угрозы в результате инцидента нет. На место происшествия направлены два восстановительных поезда, а движение в этом участке пути временно приостановлено до завершения работ.
Ранее на этой неделе при аварии путеукладчика в Новой Москве погиб рабочий, еще трое пострадали, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru