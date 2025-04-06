Локомотив грузового поезда сошел с рельсов в Подмосковье из-за ДТП с фурой

ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по предприятиям ВПК Украины

РФ не включили в список вводимых США пошлин из-за того, что Вашингтон сейчас ведет с ней переговоры

На береговой полосе Анапы выявили три участка с фрагментами нефтепродуктов

Ректор ГИТИСа Заславский поддержал создание худсовета во главе с Кончаловским в театре Моссовета