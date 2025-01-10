«Одержимые силой!»: Трамп анонсировал встречу с Путиным на фоне гренландского эпатажа

«ОДЕРЖИМЫЕ СИЛОЙ»: ОТ ПУТИНА ДО УКРАИНЫ

Дональд Трамп уже второй раз с начала этой недели заговорил о встрече с Владимиром Путиным.

«Он (Путин – прим. НСН) хочет встретиться, и мы занимаемся организацией»,— сказал Трамп журналистам 10 января в резиденции Мар-а-Лаго перед встречей с губернаторами-республиканцами.

Других деталей политик не привел. При этом, отвечая на вопрос о гипотетической трехсторонней встрече с президентом РФ и председателем КНР, Трамп сказал, что это «будет определено позднее».

7 января избранный президент США говорил, что встреча с Путиным не произойдет раньше его инаугурации, назначенной на 20 января.

«Я знаю, что Путин хотел бы встретиться. Я не думаю, что это уместно до 20-го числа , что мне очень не нравится, потому что каждый день (на Украине – прим. НСН) погибают люди. Сотни тысяч солдат с обеих сторон гибнут каждую минуту», – посетовал Трамп.

При этом в Кремле пока не подтверждали начало подготовки встречи лидеров России и США.

«В случае, если после вступления в должность политическая воля (Трампа – прим. НСН) к возобновлению контактов на высшем уровне сохранится, то, конечно, президент Путин будет это только приветствовать. Он неоднократно говорил о своей готовности к диалогу и о необходимости этого диалога», - сказал в этой связи официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналистам.

Вместе с тем издание Financial Times утверждает, что команда Трампа «одержима силой», и не будет ограничивать поддержку Украины, как это ожидалось ранее.

«Вся команда Трампа одержима силой и желанием выглядеть сильными, поэтому они пересматривают подход к Украине», - сказал FT некий европейский чиновник.

По его словам, Трамп и его администрация еще не решили, как остановить конфликт на Украине, поэтому продолжат поддерживать Киев и после 20 января. Кроме того, в команде Трампа боятся повторения на Украине «катастрофического» ухода США из Афганистана.

Президент России Владимир Путин, подводя 19 декабря итоги 2024 года, подтвердил, что готов к встрече с Трампом.

«Во-первых, я не знаю, когда мы с ним встретимся, потому что он об этом ничего не говорит. Я с ним вообще не разговаривал более четырёх лет. Я готов к этому, конечно, в любое время, и готов буду ко встрече, если он захочет этого. (…) Если когда-то состоится встреча с вновь избранным президентом, господином Трампом, уверен, нам будет о чём поговорить», - сказал тогда Путин, отвечая на вопрос журналиста NBC News Кира Симмонса.