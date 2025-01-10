«Одержимые силой!»: Трамп анонсировал встречу с Путиным на фоне гренландского эпатажа
Дональд Трамп рассказал о перспективах встречи с лидерами России и Китая, при этом в его команде боятся повторения на Украине «афганской катастрофы», а над Гренландией уже забрезжили тени истребителей F-35.
Избранный, но еще не вступивший в должность президент США Дональд Трамп продолжил череду эпатажных заявлений новостью о том, что уже якобы готовится его встреча с российским лидером Владимиром Путиным.
При этом СМИ выяснили, что Трамп изменил позицию по Украине, а посол России в Дании объяснил, какая ядерная угроза может стоять за планами нового главы Белого дома на Гренландию.
«ОДЕРЖИМЫЕ СИЛОЙ»: ОТ ПУТИНА ДО УКРАИНЫ
Дональд Трамп уже второй раз с начала этой недели заговорил о встрече с Владимиром Путиным.
«Он (Путин – прим. НСН) хочет встретиться, и мы занимаемся организацией»,— сказал Трамп журналистам 10 января в резиденции Мар-а-Лаго перед встречей с губернаторами-республиканцами.
Других деталей политик не привел. При этом, отвечая на вопрос о гипотетической трехсторонней встрече с президентом РФ и председателем КНР, Трамп сказал, что это «будет определено позднее».
7 января избранный президент США говорил, что встреча с Путиным не произойдет раньше его инаугурации, назначенной на 20 января.
«Я знаю, что Путин хотел бы встретиться. Я не думаю, что это уместно до 20-го числа , что мне очень не нравится, потому что каждый день (на Украине – прим. НСН) погибают люди. Сотни тысяч солдат с обеих сторон гибнут каждую минуту», – посетовал Трамп.
При этом в Кремле пока не подтверждали начало подготовки встречи лидеров России и США.
«В случае, если после вступления в должность политическая воля (Трампа – прим. НСН) к возобновлению контактов на высшем уровне сохранится, то, конечно, президент Путин будет это только приветствовать. Он неоднократно говорил о своей готовности к диалогу и о необходимости этого диалога», - сказал в этой связи официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналистам.
Вместе с тем издание Financial Times утверждает, что команда Трампа «одержима силой», и не будет ограничивать поддержку Украины, как это ожидалось ранее.
«Вся команда Трампа одержима силой и желанием выглядеть сильными, поэтому они пересматривают подход к Украине», - сказал FT некий европейский чиновник.
По его словам, Трамп и его администрация еще не решили, как остановить конфликт на Украине, поэтому продолжат поддерживать Киев и после 20 января. Кроме того, в команде Трампа боятся повторения на Украине «катастрофического» ухода США из Афганистана.
Президент России Владимир Путин, подводя 19 декабря итоги 2024 года, подтвердил, что готов к встрече с Трампом.
«Во-первых, я не знаю, когда мы с ним встретимся, потому что он об этом ничего не говорит. Я с ним вообще не разговаривал более четырёх лет. Я готов к этому, конечно, в любое время, и готов буду ко встрече, если он захочет этого. (…) Если когда-то состоится встреча с вновь избранным президентом, господином Трампом, уверен, нам будет о чём поговорить», - сказал тогда Путин, отвечая на вопрос журналиста NBC News Кира Симмонса.
ГЕОГРАФИЯ ОТ ТРАМПА: ГРЕНЛАНДИЯ И F-35
В последнее время Трамп удивляет мир эпатажными заявлениями в отношении Канады, Мексики, Панамы и Гренландии. В частности, политик сказал, что многие канадцы якобы хотели бы, чтобы их страна стала 51-м штатом США. Кроме того, Трамп заявил, что Гренландия, входящая сегодня в состав Дании, нужна США «в целях национальной безопасности».
«Люди даже не знают, есть ли у Дании законные права на Гренландию, но если они есть, то Дания должна отказаться от них, потому что Гренландия нужна нам для обеспечения национальной безопасности, для защиты свободного мира», - заявил Трамп 7 января, не исключив военного захвата территории крупнейшего на Земле острова.
Премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на этот выпад заявил, что Гренландия не продается.
Со своей стороны, посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что Гренландия нужна США для размещения истребителей F-35, способных нести ядерное оружие.
"Расположенная на острове военно-космическая база США Питуффик сегодня является элементом американской системы раннего предупреждения о ракетном нападении с арктического направления. Ведется ее комплексная модернизация, в том числе РЛС, стоимостью в миллиарды долларов США. Там также создается аэродромная инфраструктура для истребителей F-35, которые способны нести ядерное оружие», — сказал Барбин в интервью РИА Новости.
При этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что Трампу удалось привлечь внимание «играми с глобусом».
«Он просто решил переделать мир. Именно так – создать новую, трамповскую политическую географию. Новый яркий и цветной глобус, который сильно отличен от нынешнего скучного и серого. Сначала гигантское приращение Америки: забираем эту деревенскую Канаду и заодно Гренландию у Дании (непонятно, что это, но земли там до фига). Переименование Мексиканского залива (неважно зачем, просто Америка старшая, а залив по какому-то недоразумению напоминает о латиносах). (…) Таким образом, ещё не став новым президентом США, Трамп одержал несколько важных виртуальных побед. А главное, сформировал свою повестку дня космического масштаба и, как говаривал незабвенный проф. Преображенский, космической же глупости», – разъяснил Дмитрий Анатольевич.
При этом он указал, что «последняя декада пребывания маразматика в Овальном кабинете идёт по сценарию оранжевого кудесника Трампа».
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